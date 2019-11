Djokovič se utká s Federerem o postup na Turnaji mistrů. ‚Jsem z toho nadšený,‘ říká Švýcar

Londýn Velké rivaly Novaka Djokoviče a Rogera Federera čeká ve čtvrtek na Turnaji mistrů přímý souboj o postup do semifinále. V prvním vzájemném duelu od wimbledonského finále je pro Djokoviče ve hře i boj o místo světové jedničky. Pokud ze skupiny nepostoupí, rok v čele žebříčku ukončí popáté v kariéře aktuální lídr Rafael Nadal.

Dvaatřicetiletý srbský tenista i o šest let starší Švýcar prohráli v Londýně ve skupině Björna Borga s Rakušanem Dominicem Thiemem a o jejich dalším osudu na turnaji rozhode 49. vzájemný duel. V dosavadní bilanci vede 26:22 Djokovič, který vyhrál poslední čtyři utkání.

„Pořád jsem ve hře. Rozdáme si to v přímém souboji s Rogerem. Vítěz půjde do semifinále, poražený skončí. Tak prosté to je,“ řekl Djokovič po úterní prohře s Thiemem.

Šestinásobný šampion Federer, který startuje na vyvrcholení sezony ATP Tour posedmnácté, neprošel do semifinále pouze jednou, v roce 2008. Djokovič, jenž turnaj pro osmičku nejlepších hráčů ovládl pětkrát, zatím odehrál jedenáct ročníků a třikrát končil ve skupině.

Novak Djokovič se raduje z triumfu v Paříži.

Pro dvacetinásobného grandslamového šampiona Federera bude zápas příležitostí k odvetě za takřka pětihodinové finále Wimbledonu, které ztratil v historicky prvním tie-breaku pátého setu, přestože měl předtím dva mečboly.

„Oba jsme od té doby odehráli spoustu dalších zápasů, už je to pryč, alespoň z mé strany. Myslím, že oba z toho duelu můžeme čerpat sebevědomí. On samozřejmě spoustu, já asi o trošku míň,“ řekl s úsměvem. „Nikdy to ale nebylo tak, že bych doufal, že už nikdy nebude v mojí části pavouka. Myslím, že je pro mě dobře, že se zase utkáme. Osobně jsem z toho nadšený,“ dodal Federer.

Djokovič může v žebříčku ATP přeskočit Nadala jen v případě, že postoupí do finále. Pokud Španěl nevyhraje ani jeden zápas ve skupině, stačí mu i pouhá účast v boji o titul. Jedničkou bude i v případě, že získá trofej a Nadal nepostoupí do finále.