Nejmladší na startu v Oberhofu. Český biatlon představil Terezu Voborníkovou

Oberhof Déšť, mlha, vítr. A na startu v Oberhofu číslo 87, Tereza Voborníková, Česká republika, nejmladší ze všech 102 biatlonistek. O 21 let mladší než ta nejstarší, Polka Gwizdonová. Tak ve čtvrtek pro 19letou dívku z jilemnického gymnázia začínala její kariéra ve Světovém poháru.

Okysličování biatlonové reprezentace mladou krví pokračuje.



„Absolutně jsem s tím nepočítala, že trenéry napadne, abych v Oberhofu startovala. Když mi to v neděli večer oznámili, začala jsem nejdřív vyšilovat, že to nejde, že ve svěťáku nemám co dělat,“ vypráví Tereza Voborníková. „Pak jsem se uklidnila. Bylo super, že jsem tu dostala šanci.“

Jistě, objevily se i obavy, zda její premiérové vystoupení v biatlonové první lize není uspěchané a zda velkému talentu spíše neuškodí. Ale Aleš Lejsek, kouč reprezentace juniorek, ujišťuje: „Nic negativního by to s ní provést nemělo. Jde o zkušenost, aby nasála atmosféru a zjistila, jak to ve velkém biatlonu funguje. Nechtěli jsme se fixovat na výsledek.“

Tím bylo ve sprintu 84. místo. Se třemi ranami mimo terče.

„Tady ani moc nervózní být nemusím, nikdo ode mě nic nečeká. Zato na juniorských závodech už si nemohu dovolit špatná umístění,“ říká.



Gabriela Koukalová debutovala ve Světovém poháru coby dvacetiletá v Hochfilzenu 2009, kde doběhla 99. ve sprintu. O tři roky později se desátým místem v Östersundu poprvé prosadila do Top 10.

Markéta Davidová si první start ve Světovém poháru odbyla v Novém Městě na Moravě 2016, kde nedlouho před 20. narozeninami dokončila sprint na 69. místě. Za další dva roky byla v Pokljuce po 3. místě ve vytrvalostním závodě poprvé v první desítce.

Z tohoto pohledu má Voborníková, narozená 31. května 2000, dostatek času, aby se prosadila.

Loni se stala dvojnásobnou vicemistryní světa dorostenek do 18 let, ve vytrvalostním i stíhacím závodě. Nyní je prvním rokem juniorkou a ještě další dvě sezony bude.

„Na tréninku tady stála jen kousíček ode mě Doro Wiererová a já se musela hlídat, abych na ni moc nezírala. Ale při závodě už to bylo v pohodě,“ popisuje svoji „návštěvu“ ve světě biatlonových hvězd.

Trenéři na Voborníkovou pějí chválu. „Tereza je velký dříč,“ tvrdí její klubový kouč Tomáš Holubec. „Vždy do puntíku splní, co má předepsané, a často si přidá i něco navíc. Hodně přemýšlí o tom, co, jak a proč dělá. A je pečlivá, tréninkový deník má vždy dokonale v pořádku.“

Aleš Lejsek přitaká: „Jde si cílevědomě za svým v životě, ve škole, ve sportu. Mohli bychom říci, že je takovou Markétou v mladším vydání.“

Na rozdíl od Davidové Voborníková relativně rychle střílí a v juniorském IBU Cupu, kde dobíhá v první desítce, patří i mezi přední běžkyně. Jenže rychlost v kategorii žen se pohybuje v úplně jiných dimenzích. Na trati ve čtvrtek běžecky zaostala za špičkou o tři minuty.



„Jsou trošku jinde,“ uznává při pohledu do analýz. „Je to pro mě obrovská motivace. Aspoň mám chuť pracovat.“

Na střelnici bývá silnější vestoje, což však nebyl oberhofský případ, kdy při stojce dvakrát minula.

„Ležka za jedna je u mě taková standardní, ale ta stojka mě fakt mrzí. Na tu položku jsem přijela ve vysokých tepech, ve kterých normálně nestřílím, a dva terče nespadly,“ komentovala.



Silnou zbraní mladé české naděje je rozhodně psychika. Lejsek vypráví historku z dorosteneckého mistrovství světa 2019 v Osrblie, kde na poslední položku stíhacího závodu dorazilo společně šest dívek.

„Přijížděla na střelnici ve vajíčku, podívala se na mě, jak tam stojím u dalekohledu, usmála se na mě, potom si stoupla na podložku, dala nulu a jela si pro stříbro.“

Tehdy poprvé ve čtyřpoložkovém závodě zasáhla všech 20 terčů.



Pochází z Hostinného, její rodiče nesportovali. V hudební škole hrála na kytaru, chodila i na balet. Ne že by jí nešel, ale moc ji to nebavilo. Ve 12 letech se nejlepší kamarádkou nechala zlákat, ať s ní ve Vrchlabí zkusí běh na lyžích.

Už tehdy obdivovala biatlon. A od patnácti let se mu i věnuje. Se snem o startu na olympiádě.

Že by se ho dočkala už v Pekingu 2022?

„Neupínám se k tomu, mám dost času i do další olympiády. Hlavně bych chtěla, abych na ní byla schopná s těma holkama závodit.“

Ve čtvrtek za cílem své oberhofské pohárové premiéry vykládala: „Byl to zážitek. Teď se těším, až si na pokoji rozložím všechny mokré věci. Mám to za sebou a mohu se začít soustředit na mistrovství světa juniorů, kam už 19. ledna odjíždíme.“

Pokud ji mezitím trenéři nepovolají i do Ruhpoldingu...

V Oberhofu se v pátek do sprintu rozjedou muži. Včetně 21letého Jakuba Štvrteckého, který si pohárový debut odbyl stejně jako Tereza Voborníková také v 19 letech a nyní už usilovně sbírá body.