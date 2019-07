Nejnáročnější etapa. Je vidět, že energie už nikdo nemá moc, připustil Kreuziger

Foix (od našeho zpravodaje) Měl v nohách sobotní Tourmalet a před sebou čtyři vrcholy ve východních Pyrenejích. Ale Romana Kreuzigera to v neděli neodradilo. Vydal se do úniku v 15. etapě Tour, strávil v něm velkou část dne, byl aktivní, bojovný. Cílem nad městem Foix projel sedmnáctý a celkově poskočil o další tři příčky už na 14. místo.

Věřil jste, že vás soupeři ze 17. místa celkové klasifikace a s téměř deseti minutami ztráty pustí do úniku?

Když jsem po startu viděl, že do pokusů o únik skákal skoro každý, tak ano, věřil jsem tomu. V jednu chvíli bylo vepředu ujetých dvacet lidí a mezi nimi dokonce i Allaphilippe a Valverde. Tak jsem si řekl, že s mojí sedmnáctou pozicí v pořadí asi nebude problém do úniku skočit.

Jenže trvalo velmi dlouho, než se finální únik vytvořil. Snažil jste se tedy být koncentrovaný na špici pelotonu, aby vám ten rozhodující neujel?

Jeden mi ujel, před balíkem vznikla opravdu velká skupina, čítající zhruba 25 lidí, kde jsme nikoho z týmu neměli. Eddie Boason Hagen ale pak odvedl super práci, když náskok této skupiny stáhl na nějakých 100 metrů a já jsem do ní doskočil. Sice jsem tam zároveň přitáhl i všechny ostatní a zase se všechno sjelo, ale závod tím pádem začal nanovo. Potom už jsem se držel v balíku víc vepředu. Věděl jsem, že když únik odjede do kopce, budu si to moci o něco víc ohlídat než po rovině.



Až na 60. kilometru se rozhodující únik konečně zrodil. A vy jste v něm nechyběl.

Bylo to hodně nervózní, museli jsme držet tempo, aby nás nesjeli, než se situace na chviličku zklidnila. Přesto to ani pak nebylo jednoduché, v úniku nás bylo 36, hodně jsme si nastupovali, dělilo se to, trhalo. Nešlo o právě příjemnou jízdu.



Šéf týmu Doug Ryder vás po etapě chválil, že nezná většího dříče, než jste vy. Jak se taková slova poslouchají?

Určitě potěší. Když už jsem byl v takovém úniku, doufal jsem nejen v to, že bych se mohl posunout v celkovém pořadí, ale také že bych mohl bojovat o etapu - i když jsem samozřejmě věděl, že jsem utratil hodně energie v sobotu, kdy jsem si hrábnul na Tourmaletu. Z druhé desítky pořadí jsme se sešli v té uniklé skupině já, Nairo Quintana, Dan Martin i Bauke Mollema. Brzy začali lidi odpadat. Je vidět, že energie už nikdo nemá moc. Tahle Tour je také o tom být konzistentní den ode dne.



Což vy zatím jste. Na rozdíl například od Enrika Mase, druhého z minulé Vuelty, který se v sobotu na Tourmaletu vyždímal natolik, že dnes brzy odpadl a propadl se až na samý konec závodu.

Ale nakonec dojel, viděl jsem ho za cílem. (Mas nabral půlhodinovou ztrátu.)

Když se vaše skupina uprchlíků rozpadla a osm kilometrů před cílem vás na posledním stoupání začali zezadu dojíždět lídři celkového pořadí, jak jste se cítil?

Když mě dojela Pinotova skupina a po ní i Geraint Thomas, měl jsem trošku krizi. Ale v závěru jsem se zase chytnul a byl schopný jet, takže jsem neztratil až tak moc. Je škoda, že jsem tam s nimi nevydržel, jenže síly byly takové, jaké byly. Pomohlo mi, že jsem měl v jednu chvíli kolem sebe Quintanu, který taky měl zájem jet co nejrychleji. A i ty skupiny, co nás předjely, jsme měli pořád na dohled, což bylo docela důležité.

Etapu vyhrál Simon Yates, ještě loni váš týmový kolega v Mitcheltonu. Co jeho výkonu říkáte?

Klobouk dolů před ním. Pomohlo mu, že byl po Tourmaletu přece jen čerstvější. Každopádně přijet po Giru na Tour a vyhrát tady dvě etapy, je skvělé. Myslím, že v Mitcheltonu jsou trochu zklamaní, že Adamovi (Yatesovi)to moc nejde, ale co teď předvádí Simon, je úžasné. Závodí moc chytře.



Šlo dnes o zatím největší dřinu z celé dosavadní Tour?

Určitě ta dnešní etapa byla nejnáročnější proto, že byla hodně dlouhá (187 km) a závodilo se opravdu od začátku. Nebyla tam ani chvilka odpočinku.



Zmáčknul jste se víc i díky tomu, že je v pondělí na programu druhý volný den?

Určitě. Každý věděl, že máme v pondělí volno a že v úterý to může být sice větrná, ale poměrně rovinatá etapa. Takže to všichni brali tak, že dnes je konec velkého bloku. Vždycky je Tour rozdělená na tři hlavní čísti: rovinatou, pyrenejskou, alpskou. Bylo důležité zakončit dobře Pyreneje a v pondělí bude strašně důležité dobře si odpočinout. Teď nás ještě po etapě čeká tříhodinový transfer do Nimes, ale myslím si, že během chvilky v autobuse usnu, protože toho mám opravdu plný zuby.