Nejsem nadšený z konce sezony, tvrdí Djokovič, který pomůže Srbsku ve finále Davis Cupu

Londýn Hořký konec už ve skupině na Turnaji mistrů trošku kazí tenistovi Novaku Djokovičovi dojem z jinak další výtečné sezony. Druhý hráč světa a vítěz dvou letošních grandslamů počítá s tím, že ještě příští týden posílí Srbsko na premiérovém závěrečném daviscupovém turnaji v Madridu.

„Nejsem nadšený, jak sezona končí, ale musím přijmout, že jsou i takové dny,“ řekl Djokovič po čtvrteční porážce se Švýcarem Rogerem Federerem, která znamenala, že počtvrté v kariéře a poprvé od roku 2011 nepostoupil ze skupiny.

Dvaatřicetiletý Djokovič navíc přišel o možnost ukončit pošesté rok v čele žebříčku, čímž by vyrovnal rekord Američana Peta Samprase. „Samozřejmě to byla velká motivace, ale při každém vstupu na kurt je něco ve hře,“ řekl Srb.

Bělehradský rodák letos ovládl Australian Open a Wimbledon, přidal tituly v Madridu, Tokiu a halové Paříži a hrál finále v Římě. Na kontě má 54 vyhraných zápasů. „Takže si myslím, že sezona to byla velice dobrá,“ konstatoval Djokovič.

V utkání s Federerem ucítil ve druhém setu bolest v lokti, přesto by neměl příští týden chybět v sestavě Srbska v Davis Cupu. „Bolest to byla ostrá, ale nejspíše šlo o reakci na rychlý pohyb. Pak už to nebylo tak hrozné a mohl jsem zápas dohrát,“ prohlásil.