Obhájkyni titulu nedala šanci: Žádná panika, měla jsem to pod kontrolou, libuje si Plíšková

Singapur (Od našeho zpravodaje) Velká slova si šetřívá až na ty opravdu velké chvíle. „Nebudu ještě říkat, že to bylo úžasné. Ale dobré ano,“ usmála se Karolína Plíšková. Aby ne, když na Turnaji mistryň vyprovodila ve dvou setech obhájkyni trofeje Wozniackou: „Tak dobrou soupeřku už jsem dlouho neporazila.“

To nejpodstatnější na úvod: Plíšková zvítězila a její obvázané lýtko by nemělo bránit tomu, aby další triumf přišel třeba už v úterý, v dalším mači pro Elině Svitolinové.



„Je konec sezony, ráno jsem se vzbudila a lýtko bylo trochu v křeči. Asi se rozpadám,“ vysvětlovala rozverně česká tenistka. „Ale snad to není nic vážného. Mám teď na to dva dny.“

A ty budou naplněné pozitivní energií. Před rokem Plíšková ve stejné hale prohrála s Caroline Wozniackou semifinále, nyní se v noblesní singapurské aréně postarala o odvetu.

Caroline Wozniacká na úvod nestačila na Karolínu Plíškovou.

Jeden z vašich nejlepších výkonů roku?Těžko říct. Tahle dobrou hráčku jsem dlouho neporazila, takže v tomhle jo; pocit sice nebyl úplně top, ale byl dobrý, solidní. Řekla bych, že jsem to měla pod kontrolou. I kdyby to ve druhém setu bylo 5:5, tak jsem byla dál v klidu. Žádná panika.

Myslela jste na revanš za to, že vám Wozniacká loni zabránila bojovat o titul?

Od té doby jsme spolu nehrály, ale na ten zápas si pořád dobře pamatuju. Jsem hodně ráda, že jsem dobyla top vítězství proti top hráčce. To je hrozně pozitivní a dodá mi to extra dávku sebevědomí. Zvlášť vyhrát proti ní; nedá vám vůbec nic, ve druhém setu se hodně zlepšila a já si to musela vybojovat.

Odvrátila jste všech 10 brejkbolů. Unikát?

Vím o tom, bude to asi moje nejlepší statistika v životě. V poslední gamu jsem myslela na to, že už se mi dvakrát nebo třikrát podařilo srovnat i ze stavu 15:40. Měla jsem vysokou úspěšnost prvního podání. Jsem hodně spokojená.

I klidná, že? V klíčových chvílích jste tak působila, taky žádostí o verdikt jestřábího oka.

Na jestřába si věřím, těch trefuju hodně. Cítila jsem se v klidu jako už dlouho ne; ani nevím, čím to bylo. Tlak byl víc na ni. Já rozhodně nejdu na kurt s tím, že jsem horší hráčka, ale ona obhajuje velký titul, tak byla možná nervóznější. A možná mi zápasy, co jsem si v poslední době vybojovala, dodaly sílu a odvahu.

Co fyzické síly? Hrajete přece jen šestý turnaj za šest týdnů.

Předtím jsem se do Singapuru kvalifikovala dřív a měla čas na přípravu, teď mám za sebou víc zápasů. Nedokážu říct, co je lepší: vzhledem k fyzickému fondu se asi hodí mít týden volna, to určitě jo – nebudu říkat, že se cítím stoprocentně svěží. Ale zápas mi pomáhají. Už to může být jenom lepší.

Jste vzhledem k dalšímu vývoji optimistka?

Na žádné kalkulování teď nejde myslet. Za předešlé dva roky jsem získala zkušenosti, že je dobré to prostě brát zápas od zápasu a rychle zapomenout na to, co bylo. Ani to, že jsem dneska vyhrála, mi postup ze skupiny nezaručí.