Odešel básník šachu. Zemřel Lubomír Kaválek, sekundant legendárního šampiona Fischera

PRAHA Nejtalentovanější hráč zlaté československé generace a bývalý hráč první světové desítky, šachový velmistr Lubomír Kaválek zemřel včera v zámoří po krátké nemoci ve věku 77 let.

Šachový velmistr Lubomír Kaválek (* 9. 8. 1943 v Praze, † 18. 1. 2021 v Restonu, USA) patřil mezi nejzábavnější šachisty na šachovnici i mimo ni. V mládí recitoval i skládal básně, hrával divadlo, chodil do Reduty na jazz, studoval žurnalistiku a perfektně válel šachy.

Již v devatenácti letech vyhrál šachové mistrovství Československa a ve dvaadvaceti získal titul šachového velmistra.



V Praze žil jen s maminkou, jeho otec emigroval v roce 1948 a pracoval v Mnichově v Rádiu Svobodná Evropa. V roce 1968 jej Luboš následoval – podařilo se mu emigrovat z turnaje v polské Polanici-Zdrój do Západního Německa, odkud se v roce 1970 přestěhoval do USA. „Byla to historicky největší ztráta česko-slovenského šachu,“ napsal Andrew Soltis – slavný to americký velmistr a novinář – ve své knize „Sto největších šachových partií 20. století.“

S ženou Irenou žili ve Washingtonu, kde po krátkém neúspěšném pokusu živit se jako novinář (žurnalistiku vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze) v americké redakci Rádia Svobodná Evropa se rozhodl pro kariéru profesionálního šachisty. A udělal dobře.

Partie proti Kasparovovi:

V roce 1972 byl sekundantem legendárního Bobbyho Fischera při jeho zápasu o titul mistra světa proti Borisi Spasskému v Reykjavíku a v roce 1973 poprvé vyhrál americký šampionát (následně se mu to povedlo ještě dvakrát). Opanoval také řadu mezinárodních turnajů, úspěšně reprezentoval nejprve Československo (od roku 1972 pak USA) na šachových olympiádách a na světovém žebříčku se dostal až do první desítky.



Partie proti Karpovovi:

Jeho šachové partie překypovaly taktikou a imaginací. Tedy, když se rozhodl hrát. Protože měl rád nejen šachy, ale život vůbec, tak někdy dal prostě přednost rychlé domluvené bezkrevné remíze, aby mohl spěchat za jinou zábavu. Jedna osobní vzpomínka na pozvánku na prestižní turnaj do Wijk aan Zee, kterým dodnes pro hráče světové extra-třídy začíná šachový rok.



„Domluvili jsme se s Borisem Spasským, že dáme partii rychle za remízu a půjdeme si zahrát tenis. Když jsme s raketami v ruce přecházeli z hotelu do taxíku, aby nás odvezl do tenisové haly, zatímco ostatní velmistři měli sotva rozehrané zahájení, potkal nás ředitel turnaje. Když nás viděl s tenisovými raketami, tak jen suše poznamenal, že jsme si asi spletli turnaj, že Wimbledon se hraje za kanálem. A to bylo naposledy, co mě do Wijku pozvali,“ vyprávěl před lety v Praze už coby člen Mezinárodní šachové síně slávy.

Když se ale rozhodl opravdu hrát šachy, padali diváci ze židlí. Často vyhrával i ceny za krásu – především díky nádherným kombinacím. Jednou z takových nesmrtelných partií je Kaválkův ohňostroj obětí za postupující pěšce v duelu s Eduardem Gufeldem.

Gufeld – Kaválek

Mariánské Lázně 1962

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Sc5 4.c3 f5 Již čtvrtým tahem Kaválek naznačuje, že dnes v lázních nuda nebude.

5.d4 fxe4 6.Jg5 Sb6 7.d5 e3 8.Je4 Dh4 Teprve osm tahů za námi a sovětský velmistr hrající bílými figurami si musí dávat pozor, aby nedostal mat.

Slavná partie Kaválka, diagram 1.

9.Df3 Jf6 10.Jf6+ gxf6 11.dxc6 exf2+ 12.Kd1 dxc6 13.Se2 Se6 S hrozbou 14...Da4+ 15.b3 Sxb3+



14.Dh5+ Dxh5 15.Sxh5+ Ke7 16.b3 Sd5 17.Sa3+ Ke6 18.Sg4+ f5 19.Sh3 Vg8 20.Jd2 Sxg2 21.Sxg2 Vxg2 22.Vf1 Vd8 23.Ke2 Vxd2+! K dříve obětované figuře přidává Kaválek ještě kvalitu.

24.Kxd2 e4 25.Sf8 f4 26.b4 Vg5 27.Sc5 Vxc5! A tady dává druhou kvalitu!

28.bxc5 Sxc5 Černý hraje jen s jedním střelcem proti dvěma bílým věžím, ale postouplá falanga tří pěšců na sloupcích e a f to všechno bohatě vykompenzuje.

Slavná partie Kaválka, diagram 2.

29.Vb1 f3 30.Vb4 Kf5 31.Vd4 Sxd4 32.cxd4 Kf4 33.Vxf2 e3+ 34.Ke1 exf2+ 35.Kxf2 b5 a bílý se vzdal 0-1



Lubomír Kaválek žil bohatý život, byl básníkem jazyka – mimochodem označení dnešního mistra světa Magnuse Carlsena za Mozarta šachu je Kaválkův copyright – i básníkem života.

Býval i vyhledávaným šachovým komentátorem, obecenstvo uměl skvěle bavit. Vždy jsem měl radost, když přijel do Prahy a na Kampě komentoval některý ze zápasu Davida Navary s hráči světové špičky.

Častokrát pak pokračoval oficiální rozbor partií v soukromí u vychlazeného piva, naposledy loni v únoru v hotelu Don Giovanni při Mezinárodním pražském šachovém festivalu, těsně předtím, než udeřil koronavirus.

Občas jsme si psali. Naposledy jsem mu posílal otázky do nově připravované rubriky Lidových novin. Na otázku, co je smyslem života, mi už neodpověděl. Místo toho pár hodin před těmito řádky přišla odpověď od jeho milované ženy Ireny: „Luboš dnes ráno zemřel po krátké nemoci. Byla to rakovina.“