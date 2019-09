Okruh Formule 1 rozšíří Velká cena Vietnamu. Chceme spojit závody s kulturním zážitkem, tvrdí šéf F1

Hanoi Formule 1 se po závodu ve Velké ceně Singapuru loučí tento rok s jihovýchodní Asií, tento region se však již těší na příští rok. To totiž bude nově zařazena do programu i Velká cena Vietnamu, která bude probíhat v Hanoii.

Představení Velké ceny Vietnamu se má konat v dubnu 2020 na ulicích předměstí Hanoie zvaného Nam Nam Từ Liêm.

Závod ve Vietnamu se spolu se Singapurem podělí o největší počet zatáček v kalendáři F1.

„Trať je dlouhá 5607 metrů a má 23 začátek. Je to velice dlouhý okruh, takže všichni závodníci mohou kázat, jak moc zdatní jsou. Máme zde i rovinku dlouhou 1,6 km, kde podle našich výpočtů mohou dosáhnout závodníci rychlosti okolo 335 km/h,“ říká generální ředitelka Velké ceny Vietnamu Le Ngoc Chi.

Celou trať si prohlédněte zde:

Původní myšlenku hostit Velkou cenu Vietnamu měl už bývalý šéf F1 Bernie Eccelstone, po převzetí koloběhu Formule 1 do rukou Liberty Media se však věci daly do pohybu.

Aktuální majitel Liberty Media John Carl Malone stanovil jako prioritu pořádání závodů v místech, která nabízejí i kulturní zážitky. I díky tomu Hanoi zvítězila nad Las Vegas a Miami.

„Ihned po připojení do kolotoče F1 se cítíme jako jedna velká rodina. Všichni zástupci jsou velmi nápomocní a sdílejí s námi spoustu rad. Všichni moc dobře víme, jak velká událost to je, chceme mít všechno vyladěné do dokonalých detailů,“ slibuje Chi.