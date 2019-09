Uzbecká pohádka po česku. Muradov i díky přátelství s Mayweatherem začíná dobývat MMA scénu

Praha V sobotu večer se na galavečeru UFC v dánské Kodani představí také Uzbek Machmud Muradov. Muž, který se do nejslavnější ligy smíšených bojových umění (MMA) dostal z Česka.

Když v roce 2011 přijel do Prahy, byl samá ruka, samá noha. Tehdy jednadvacetiletý uzbecký Honza se rozhodl dobýt svět. Skrze českou metropoli.

„Když jsem přijel, měl jsem v kapse 2000 korun, neuměl česky, nikoho jsem tu pořádně neznal,“ vrací se v jednom z rozhovorů do minulosti bijec, který se před týdnem stal prvním Uzbekem v UFC. A vlastně tak trochu i čtvrtým „Čechem“ po Viktoru Peštovi, Lucii Pudilové a kamarádovi Karlosi Vémolovi. Do slavné ligy se totiž probil ze srdce Evropy, kde odzápasil celou svoji kariéru.

Ta ale rozhodně nebyla přímočará a snadná. Když ve zmíněném roce 2011 přišel od tělocvičny Petra Knížete na Václavském náměstí, dostal naloženo. „Přišel a chvástal se, co všechno umí. Tak jsme si ho otestovali,“ usmívá se v povídání pro iDnes.cz Kníže přezdívaný Monster. Ten spolu s dalšími bojovníky Muradovovi pořádně naložil. Ten se ale nezlomil. „Bylo poznat, že z něj něco bude. Měl totiž disciplínu, morálku,“ usmívá se nyní s odstupem času muž, kterého sám Muradov označuje jako „českého tátu“.

Mladý bijec začal pravidelně trénovat, ostatně často v tělocvičně i spal, jelikož neměl peníze. První duel absolvoval v dubna 2012 a zvítězil za 26 vteřin. Ovšem celkově z úvodních 12 zápasů zapsal hned pět porážek. „Nejprve jsme mu museli najít pořádnou práci, aby mohl pořádně trénovat. Začal dělat vyhazovače, tak jako hodně kluků z této scény,“ vypráví Kníže. Muradov se usadil, začalo se mu dostávat i finanční podpory od sponzorů, a výkonnost rostla. Stále ještě neměl vyhráno, na XFN 2 v prosinci 2016 prohrál s Brazilcem Davidem Ramiresem, když si v zápase zlomil klíční kost. I tuto překážku zdolal, od té chvíle už neprohrál, momentálně se pyšní šňůrou 11 výher v řadě. A také přátelstvím s legendárním boxerem Floydem Mayweatherem. Ten si ho společně se svými bodyguardy, bývalými zápasníky, oblíbil předloni při návštěvě Prahy.



V české metropoli strávil den s promotéry z Qwert Boxingu, kterým dělal ochranku právě Muradov. Mayweatherovi učarovala jeho videa, na kterých ničí soupeře svoji dynamikou či oblíbenými naskočenými koleny. Slovo dalo slovo, Muradov – dnes partner zpěvačky Moniky Bagárové – vyrazil na zkušenou do zámoří. A když jej boxerská legenda letos v létě označila na sociálních sítích za nejlepšího zápasníka MMA na světě, bylo téměř jisté, že do UFC ještě letos zamíří. V sobotu proti Italovi Alessiovi Di Chiricovi může jeho slova začít naplňovat (Muradov má smlouvu na čtyři duely). „A ještě to není vrchol, pořád se učí. Tohle je teprve začátek naší cesty,“ přidává Kníže. Cesty uzbeckého kluka, který se vydal skrze Česko dobývat svět MMA.