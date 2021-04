Olympiáda jako opravdu nebezpečný zážitek? Japonci nestíhají očkovat, dobrovolníci se bojí nákazy

Letní olympijské hry v Tokiu začínají už za tři měsíce, Japonsko jakožto pořadatelská země však má proočkováno sotva jedno procento obyvatel. Pořadatelé si tak stále nemohou být jistí, že se odložený sportovní svátek bude opravdu konat, rozhodnutí o účasti diváků se odkládá.

Když se dobrovolníci chystající se pomáhat na letošních olympijských hrách v Tokiu v posledních týdnech ptali úředníků, jak budou chráněni před covidem-19, dostali odpověď, že dostanou malou lahvičku s dezinfekcí a dvě roušky.

„Nemluví o vakcínách, nemluví ani o tom, že jsme byli testováni,“ řekla německá dobrovolnice Barbara Holthusová, která je ředitelkou Německého institutu japonských studií na Sophia University v Tokiu.



Přesně za tři měsíce, tedy 23. července má začít o rok odložený sportovní svátek, Japonci však stále nemají jasno, jak účastníky a vlastní veřejnost uchrání před nákazou.

Začali pozdě

Co se týče sportovních výprav, jejich pobytu a účasti v soutěžích, jsou již vypracovány poměrně detailní scénáře a návody pro bezpečné chování zmíněných osob. Ovšem samotné japonské obyvatelstvo, které jediné se může her účastnit v roli pořadatelů, dobrovolníků nebo jako diváci, vstoupilo do boje se čtvrtou vlnou koronaviru, který útočí i v nových mutacích. Přitom je naočkována jen minimální část tamní populace.

Ze 126 milionů Japonců zatím dostalo alespoň jednu dávku zhruba 1,6 milionu, plně očkovaný je necelý milion, tedy ani ne procento obyvatel.

Pořádání olympijských her za miliardy dolarů má být pro Japonsko zvláštní motivací pro to, aby neutěšenou epidemiologickou situaci zvládlo. Jenže aktuálně hrozí, že tomu tak být nemusí.



V zemi vycházejícího slunce očekávali, že očkovací látku vyvinou vlastní laboratoře, a zároveň přistupovali k povolování cizích vakcín hodně opatrně. Například vakcínu od Pfizer/BioNTech tamní lékový úřad schvaloval přes dva měsíce.

„Zaznamenali jsme vedlejší účinky v jiných zemích a musíme se ujistit, že tyto vakcíny jsou bezpečné,“ vysvětluje Kazuhiro Tateda, prezident Japonské asociace pro infekční nemoci a člen vládního poradního výboru pro boj se šířením viru. Zároveň připustil, že zpoždění je nešťastné.

S aplikováním tak Japonci podle agentury Kjódó začali teprve v polovině února u zdravotních pracovníků a 12. dubna se poprvé dostalo rovněž na seniory nad 65 let. „Starší občané by prý měli být očkováni do června, ale ve skutečnosti ještě nebyl očkován ani všechen zdravotnický personál, který léčí covid,“ uvedl profesor Hideaki Oka z Lékařské univerzity v Saitamě.

Je tedy zřejmé, že se Japonsku dostatečně proočkovat své obyvatele nepodaří, což přiznal i Tateda: „Kolektivní imunita není možná.“



„Stává se z toho opravdu nebezpečný zážitek,“ podotýká dobrovolnice Holthusová.

Podle její kolegyně, která nechtěla být kvůli obavám z možného vyřazení jmenována, dobrovolníkům jeden japonský epidemiolog při přednášce jasně sdělil, aby nepočítali s tím, že se na ně s očkováním před hrami dostane. „Je to neuvážené pohrdání našimi životy. Japonsko je jakožto hostitelská země povinno poskytovat optimální bezpečné prostředí,“ uvedla.

Do konce dubna přitom mělo padnout konečné rozhodnutí o tom, zda budou sportovci zápolit před zraky aspoň japonských diváků, nebo pouze mezi prázdnými tribunami. Za současné situace je však velmi obtížné se na tomto verdiktu usnést.

Ve hře je i zrušení

Před třemi dny byl v zemi přírůstek nakažených za uplynulých 24 hodin 2745 případů, předevčírem 3980 a včera už 5291. Vývoj tak míří k zopakování maxima, které v Japonsku nastalo po Novém roce, kdy číslo vystoupalo k necelým osmi tisícům denně. V metropoli Tokiu momentálně každý den přibývá přes 800 nových případů, druhé největší město Ósaka jich ve středu zaznamenalo přes 1100.

Celkový počet nakažených za více než rok pandemie před dvěma týdny překonal v Japonsku půlmilionovou hranici, zemřelo přes 9700 lidí. To je sice ve srovnání s Evropou nebo Spojenými státy, zejména v přepočtu na množství obyvatel, stále velmi dobrá bilance, ovšem s ohledem na pořádání největší sportovní události na světě dává důvody ke znepokojení.

Rozhodnutí o možnosti diváků na tribunách se tak posouvá až na červen. Místo toho vláda podle médií plánuje pro Tokio a některé další oblasti znovu zavést nouzový stav, který byl teprve nedávno odvolán. A vyloučena údajně není ani varianta, že se už jednou odložená olympiáda zruší.



„Pokud by měly olympijské hry způsobit nárůst případů, nemělo by význam je pořádat,“ řekl televizi TBS generální sekretář vládní Liberálnědemokratické strany Tošihiro Nikai.