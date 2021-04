Pořadatelé olympiády v Tokiu chtějí rozhodnutí o domácích fanoušcích odložit na červen

Tokio Pořadatelé olympijských her v Tokiu chtějí kvůli rostoucímu počtu nakažených koronavirem v Japonsku počkat s rozhodnutím o přítomnosti domácích fanoušků na červen. S odkazem na dobře informovaný zdroj to uvedla agentura Kjódó. Dosud organizátoři avizovali, že do konce dubna zveřejní, jestli budou moci lidé sledovat olympijské soutěže v ochozech.

Jedná se pouze o Japonce, fanoušci ze zahraničí kvůli koronavirové pandemii do Tokia nesmějí. Japonsko se tak snaží vyhnout tomu, aby se kvůli olympiádě zvedla další vlna infekce a rozšířily se zahraniční mutace. V posledních týdnech se situace v Japonsku zhoršuje. Ve středu Tokio hlásilo 843 nových nakažených za posledních 24 hodin. Poprvé od konce ledna počet překročil hranici 800 lidí. Vláda podle médií plánuje pro Tokio a některé další oblasti znovu zavést nouzový stav, který byl teprve nedávno odvolán.

Není tak vhodná doba, aby bylo možné definitivně posvětit fanoušky v ochozech. Například minulý týden při krasobruslařské World Team Trophy ale diváci v hale byli. Případným odkladem rozhodnutí by pořadatelé získali čas a mohli by lépe odhadnout, jak bude situace vypadat na přelomu července a srpna při olympijských hrách. Fanoušci jsou důležití nejen pro atmosféru, ale také ekonomicky. Odložené hry začnou 23. července.