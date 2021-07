Olympijská sobota: Vondroušová bude hrát v Tokiu o zlato, basketbalisté s USA o naději

Basketbalisté budou v sobotu čelit Američanům, největším favoritům turnaje. Úspěšnější celek se posune do play off a poražený musí spoléhat na to, že nebude mít nejhorší skóre ze všech tří týmů umístěných v tabulkách na třetích příčkách. Souboj je na programu od 14 hodin. Francouzští basketbalisté už porazili na olympijském turnaji na závěr základní části Írán 79:62 a vyhráli bez porážky „českou“ skupinu A.



Prodloužit co nejvíc své olympijské účinkování chtějí i plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner, jimž účast v Tokiu zkomplikoval pozitivní test na koronavirus. Sobotu zápas s ruskými mistry světa párem Vjačeslav Krasilnikov, Oleg Stojanovskij rozhodne o postupujících do osmifinále či do předkola.

Třetí kolo golfového turnaje čeká Ondřeje Liesera, jenž zatím startovní pole uzavírá. Střelkyně Nikola Šarounová nadějně rozjetou soutěž v třípolohové střelbě z malorážky k postupu do osmičlenného finále na OH nedotáhlaa obsadila 24. místo. V jezdecké všestrannosti se představí Miloslav Příhoda i Miroslav Trunda.

Světový rekord v bazénu

Americký plavec Caeleb Dressel vyhrál motýlkářskou stovku na olympijských hrách ve světovém rekordu 49,45 sekundy a získal v Tokiu třetí zlatou medaili. O pět setin sekundy překonal vlastní dosavadní maximum z 26. července 2019 z korejského Kwangdžu.

Čtyřiadvacetiletý Američan ve finále zvítězil před Maďarem Kristófem Milákem a Švýcarem Noem Pontim. Milák vytvořil nový evropský rekord časem 49,68 a po triumfu na motýlkářské dvoustovce získal druhou medaili pod pěti kruhy. Ponti už s více než sekundovou ztrátou vybojoval první cenný kov na velké akci v kariéře.