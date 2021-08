Olympijský výbor udělal dvě zásadní chyby, je to ostuda České republiky, říká šéf sportovní agentury

I po tiskové konferenci hlavní hygieničky Pavly Svrčinové a ředitelky Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňky Jágrové, která celý případ šesti nakažených na palubě vládního speciálu řeší, Neusser v rozhovoru pro Lidovky.cz zopakoval, že ČOV úmyslně zatajil pravý zasedací pořádek čtrnáctihodinového letu.

„Kdyby poslali do karantény správné lidi, nemuseli tito sportovci přijít o účast na olympiádě,“ vysvětluje, proč v celém případu tak hlasitě vystupuje pro olympijskému výboru.



Lidovky.cz: Plánoval jste takto veřejně promluvit o tom, že ČOV podle vás předložil japonským úřadům nepravdivý zasedací pořádek charterového letu?

Nejhorší je, že spousta lidí si o tom šušká, potvrdila to řada novinářů z místa. Měl jsem to také jen z těchto zdrojů, ale hodinu před pořadem jsem se napřímo od účastníků letu tuto skutečnost dozvěděl natvrdo. Neplánoval jsem to takto, ale chtěl jsem to říct, protože je to něco, s čím já se nemohu vyrovnat. A jestli to bere ČOV jako osobní útok, chápu to, potřebují se bránit, ale není to správné, fér, nemělo by se to dít, proto jsem to musel říct.