Plavec Micka: odklad Her mi hraje do karet, soustředím se na blížící se porod a státnice

Praha Odklad olympiády mu nakonec přijde vhod. Nejlepší český plavec Jan Micka se může soustředit na jiné dva osobní životní vrcholy: v květnu očekávají s přítelkyní příchod prvního potomka, dcerky, v červnu jej pak čekají státnice.

Během karantény nezahálí, ba naopak. Pravidelně chodí běhat, posiluje, a navíc má doma svůj speciální bazén.



„Ráno do něj skočím a plavu do protiproudu, čímž si nahrazuju plnohodnotné trénování. Má pět metrů na délku a dva metry do šířky, takže například trénování obrátek zde nejde. Každopádně je to dobrá alternativa, která mi pomáhá se udržovat v dobré kondici,“ vysvětluje Jan Micka pro LN.



Lidovky.cz: Jak trávíte karanténu?

Mám teď dva týdny volno, tím jak nám zrušili olympiádu, jinak ale nezahálím. Pořád se snažím makat, chodím běhat a často posiluju, ve zbylém čase dělám věci do školy a trávím čas s přítelkyní. Například v úterý jsme měli krásné odpoledne, stavěli jsme spolu dětský pokojíček.

Lidovky.cz: Jste v kontaktu s Českým svazem plaveckých sportovců a s Mezinárodní plaveckou federací?

S Mezinárodní plaveckou federací v žádném kontaktu momentálně nejsem, Český svaz plaveckých sportovců s námi řeší zrušené závody. V květnu nám přeložili mistrovství Evropy, které by mělo být koncem srpna, komunikovali s námi také ohledně olympiády. Záleží ale, jak se vyvine situace v Česku i ve světě, jsme teď ve fázi čekání.

Lidovky.cz: Specializujete se na dvě disciplíny – 800 a 1500 metrů. Máte jednu z nich radši?

Osmistovka je mi o kousek bližší, je to výbušnější a dynamičtější, to mám raději. Obě disciplíny mi ale jsou blízké, dříve jsem zkoušel i jiné, které se ale tolik neosvědčily.

Lidovky.cz: Na obou jste se kvalifikoval do Tokia, pod pěti kruhy byste měl startovat potřetí. Co pro vás odklad her znamená?

Já jsem za to i rád, protože koncem května čekáme s přítelkyní příchod dcery. Díky změně termínu her budu mít příležitost být doma a věnovat se rodině. Ještě k tomu mě čekají státnice. Dá se říct, že mi i zrušení hraje do karet, neříkám, že bych to nezvládl, ale budu to mít celkově jednodušší.

Český plavec Jan Micka.

Lidovky.cz: Státnice máte v tuto chvíli odložené?

Zatím ne, škola nám vypsala pouze další termíny. Státnicovat mám v červnu, máme ještě možnost se přehlásit na srpnové termíny, dostali jsme více času na to, splnit všechny kritéria, která nás opravňují se ke státnicím dostat. Rozhodně chci ale stihnout původní termín v červnu.

Lidovky.cz: Na jaké škole studujete?

Na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Školu beru i jako určitou formu odreagování. Snažil jsem se to ale nastavit tak, aby se mi škola nevytloukala s tréninky, někdy je to ale kvůli povinné docházce složité. (smích)

Lidovky.cz: Vaše diplomová práce se zaměřuje na motivaci sportovců, které jste oslovil?

Kontaktoval jsem sportovce, kteří se zúčastnili olympijských her v Riu a mají šanci nebo už se kvalifikovali do Tokia. Na základě výzkumů německých vědců jsem zkoumal celkově jejich přístup a motivaci ke sportu. U té motivace bylo 17 škál, například osobnost, nebojácnost a vytrvalost. Oslovil jsem například Simonu Baumrtovou, Barboru Seemanovou a rychlostního kanoistu Radka Šloufa.

Lidovky.cz: Využil jste nového zmírnění vládních nařízení k návštěvě nějakého sportoviště?

Zatím jsem ještě žádné nenavštívil. Hodně rád ale chodím na kolo, rád se procházím, jdu si zaběhat. Celkově mě baví pěší turistika, i během předchozích omezení jsme chodili běhat do lesa, kde nikdo nebyl.

Lidovky.cz: Je nějaká nová aktivita, kterou jste se během nuceného pobytu doma naučil?

Ani bych neřekl, jsem pořád na stejné úrovni. Přítelkyně mě ale ráda popichuje, že se díky karanténě naučila výborně vařit, začíná jí mateřská dovolená a dost se v tomto ohledu zlepšila. (smích)