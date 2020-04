Je fajn si zahrát venku a jsem ráda, že to bylo umožněno, těší Kvitovou, která vyrazila na kurt

Praha Tenistka Petra Kvitová využila otevření venkovních sportovišť a po měsíci vyrazila s raketou na dvorec. Dvojnásobná wimbledonská vítězka si dnes na betonovém kurtu na Spartě zahrála s trenérem Jiřím Vaňkem.

„Vždycky je to skvělý. Tenis je letní sport. Je fajn si zahrát venku a jsem ráda, že to bylo umožněno. Že se otevřely venkovní sportoviště, tenisové kurty a mám možnost si poprvé zahrát venku,“ řekla třicetiletá tenistka v nahrávce pro média.

Světová dvanáctka naposledy trénovala v březnu v USA před turnajem v Indian Wells, který byl kvůli šíření nového typu koronaviru zrušen a posléze byla odvolána celá antuková i travnatá část sezony. Ta je aktuálně zastavena do 13. července. „Uvidíme, jak budou vypadat poslední měsíce v roce, jestli se tenis vrátí na okruh, nebo ne,“ řekla Kvitová.

Přiznala, že jí momentálně chybí v tréninku motivace. „Je to hrozně zvláštní. Nevím, na co se mám připravovat. Udržuju tělo, aby nevypadlo úplně z rytmu. Každý den doma cvičím, běhám a dneska i hraju tenis. Tělo to nezapomene, jenom je třeba ho pořád udržovat,“ uvedla.

Kvitová je ráda, že v současném slunečném počasí mohla na kurtu. „Hezké počasí vždycky zlepší náladu. V tom všem, co nás teď na světě pronásleduje, je fajn si zlepšit náladu sluníčkem. I venku si zaběhat a zpotit se je super,“ řekla.



Podle bronzové olympijské medailistky je otevření venkovních sportovišť prospěšné obecně. „Zvyšujeme si tím imunitu, abychom byli odolní nejen vůči těmto virům, ale vůči všemu. Posiluje to i psychiku,“ prohlásila.