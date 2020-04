Skokanské legendy nekončí. Kasai s Ammannem chystají pokračovat až do olympijských her v Pekingu

Bern Čtyřnásobný olympijský vítěz Simon Ammann chce skákat na lyžích do čtyřiceti let. Osmatřicetiletý Švýcar oznámil, že si kariéru protáhne minimálně o dvě sezony s vidinou olympijských her v Pekingu 2022.

Ammann má za sebou ročník, v němž bylo jeho nejlepším výsledkem ve Světovém poháru 16. místo v Oberstdorfu. Na stupních vítězů byl dvojnásobný mistr světa naposledy před dvěma lety na Kulmu a na vítězství čeká od listopadu roku 2014. „Pořád si hodně věřím, že na to mám. S vidinou olympijských her - což je největší cíl každého sportovce - jsem přesvědčen, že dokážu znovu dosahovat špičkových výsledků,“ uvedl na webu Švýcarské lyžařské asociace Ammann, jenž jako jediný skokan v historii vyhrál na dvou ZOH oba individuální závody (v letech 2002 a 2010). Minulý týden oznámil pokračování v kariéře s cílem OH 2022 další skokanský veterán, ještě o devět let starší Japonec Noriaki Kasai.