Vládce Kyjeva Vitalij Kličko: Děti covid-19 zvládnou. Vladimir: Ukrajinci, buďte silnější než Američané

KYJEV/PRAHA V boxerském ringu dominovali jednu dekádu těžké váze. Ukrajinští bratři Vitalij a Vladimir Kličkové patří mezi nejvýznamnější osobnosti světa šestnácti provazů posledních dvaceti let. Nyní už nějaký ten pátek bojují na jiných frontách, především prvně jmenovaný, který je starostou Kyjeva.

V profesionálním ringu vyhráli 109 ze 116 duelů, 94 soupeřů poslali do říše snů. Bratři Kličkové byli svého času králi světového boxerského ringu, díky vazbám na tehdejší Československo měli obrovskou podporu také v tuzemsku.

Nyní už ale aktivními sportovci nejsou, byť se oba dvoumetroví obři udržují i daleko po 40. narozeninách ve skvělé kondici.

Letos v červenci už devětačtyřicetiletý Vitalij Kličko je od roku 2014 starostou ukrajinské metropole. A rozhodně to pro něj není snadné, už několikrát se pod ním kymácela židle, tu kvůli údajné korupci, tu kvůli problémům v kyjevském nákupním centru, kde se zranilo několik lidí kvůli poruše horké vody.



To se psal leden letošního roku a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tehdy slíbil lidem, kteří se podepsali pod snahu Klička odvolat, že tak učiní. Jenže přišel koronavirus SARS-CoV-2, který se nevyhnul ani této zemi, a podobné věci se nyní pochopitelně zapomnělo.

Třímilionový Kyjev je shodou okolností partnerským městem Wu-chanu, odkud se nákaza začala šířit, díky čemuž Kličko relativně rychle restriktivně zareagoval, byl připraven. Ukrajinské hlavní město tak má díky tomu k pondělnímu večeru například pětkrát (253) méně případů pozitivních testů než o polovinu menší Praha (1234).

„Tohle je úplně jiný zápas. Bojuji za svoje město, za zdraví a životy milionů lidí, za které jsem zodpovědný,“ řekl pro německá média (Kličkové během kariéry žili převážně v Hamburku) Vitalij Kličko. „Jako starosta bojuji 365 dní v roce. A v době aktuální pandemie prakticky nepřetržitě,“ přidal bývalý mistr světa organizací WBC a WBO.

Ne vždy mu to jde. Od ukrajinských novinářů, ale i lidí na sociálních sítích to schytal, když měl v jednom rozhovoru říct, „že jak vidíte, mezi nemocnými jsou dvě nedůležité děti, šestnáctiletý chlapec a sedmnáctiletá dívka“. Kličko tím sice myslel, že děti obecně jsou méně rizikovou skupinou než například důchodci, přesto byl okamžitě popel na střeše. Zvláště, když to oznámil v den, kdy Kyjev evidoval třetí úmrtí spojené s onemocněním covid-19.



Na Ukrajině každopádně bojuje sám, jeho o pět let mladší bratr Vladimír je totiž momentálně v USA. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že s partnerkou Hayden Panettierovou, se kterou se opakovaně rozchází a dává dohromady, vychovávají čtyřletou dcerku Kayu Evdokii. Není jasné, zda zůstal v New Yorku, nebo pobývá ve svém zámořském domově na Floridě.

Tak, jako tak, bývalý šampion federací WBA, IBF a WBO ze zámoří skrze twitterový účet svého bratra vyslal krajanům vzkaz v rodném jazyce.

„Přátelé, v současné situaci, kterou prožívá skoro celý svět, existuje jediný a hlavní princip, jak se ochránit – zůstat doma. Bohužel, když jsem odlétal do zámoří, nečekal jsem, jak se to vyvine a bohužel tu musím zůstat. Ale v myšlenkách jsem s vámi. Situace je těžká a komplikovaná všude, ovšem tady extrémně,“ začíná svá slova v natočeném videu muž, který zároveň na svůj Instagram vkládá videa s tím, jak lze cvičit v domácí izolaci.

„Virus se tady šíří s obrovskou progresí. Je zde mnoho nemocných a mnoho mrtvých. Není zde dostatek ochranných masek, pomůcek jako takových, nemocničních lůžek, také proto byla v newyorském Central Parku otevřena polní nemocnice,“ pokračoval v projevu, než svá slova nasměřoval na krajany:



„Nechci, aby se podobná katastrofa stala také na Ukrajině. Proto prosím dodržujte základní bezpečností opatření. Vím, že starosta Kyjeva dělá vše pro to, aby město ochránil. Pomozte mu chránit sebe, chránit město. Když vám bude řečeno, zůstaňte doma, poslechněte. V opačném případě to bude mít katastrofické následky, dění zde v USA budiž důkazem. Žádné setkání nestojí za to, abyste riskovali smrt. Zůstaňte silní. Zůstaňte zdraví!“