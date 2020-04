‚Šel jsem do boje připravený umřít.‘ Zápasníkovi UFC vtrhl do bytu lupič, hvězda MMA ho nemohla zdolat

„Bylo to strašné, jeden z nejtěžších soubojů v životě. Netušil jsem, že můžu někdy zažít takový strach,“ popisoval v úterý pro ESPN zážitek samotný Smith.

Mimo klec sympatický chlapík v brýlích, s rukavicemi se mění v zabijáka, jednoho z nejlepších ve své polotěžké kategorii do 93 kilogramů. Loni změřil neúspěšně síly s legendou Jonem Jonesem.

Teď měl co dělat, aby v nastalém zmatku hluboké noci zpacifikoval mnohem lehčího vetřelce. „Ve čtyři ráno mě vzbudila manželka, že máme někoho v domě. Okamžitě jsem vyběhl. Ten chlapík tam stál a z plných plic ke mně řval. Nic konkrétního. Bál jsem se, že má zbraň, pistoli, nůž, takže jsem se na něj vrhl a chránil rodinu. Obvykle se lidi vloupají do cizího domu, aby někomu ublížili,“ vyprávěl Smith.

„Šel jsem do boje připravený zemřít,“ dodal.

Hold yourself accountable. Learn to love what you fear. Push past pain. Relish failure. Live to your fullest potential. Find out who you really are. I am the warrior. #Lionheart #April25 pic.twitter.com/K5rxVNfsp3