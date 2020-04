Plíškové to na herní konzoli zatím nejde. Ve virtuálním turnaji podlehla Francouzce Ferrové 0:3

Madrid Tenistka Karolína Plíšková zahájila virtuální turnaj v Madridu porážkou. Na úvod charitativní akce, kterou si hráči i hráčky zpestřují nucenou pauzu zaviněnou pandemií koronaviru, podlehla česká reprezentantka s herní konzolí v ruce Francouzce Fioně Ferrové hladce 0:3.

„Tak můj historicky první online tenisový zápas skončil porážkou. Rozhodně nejsem Console Queen,“ napsala Plíšková na twitteru s narážkou na svou přezdívku Ace Queen (Esová královna).



Podle webu WTA se přitom bývalé světové jedničce podání dařilo i v počítačové variantě hry, ve výměnách už na to ale nedokázala navázat. Ferrová působila, že má s herní konzolí víc zkušeností, a suverénně zvítězila.

Virtuálního turnaje se na dálku účastní 16 žen a 16 mužů. Plíšková byla nalosována do 1. skupiny, v níž ji vedle Ferrové ještě čekají Švýcarka Belinda Bencicová a domácí Carla Suárezová. Zápasy se hrají do tří gamů, za stavu 3:3 by se rozhodlo v tie-breaku.

Ze čtyř čtyřčlenných skupin postoupí vždy dva nejlepší hráči a hráčky do vyřazovacích kol. Výtěžek turnaje je určen na podporu tenistů z nižších pater žebříčku, kteří se kvůli koronavirové krizi dostanou do finančních potíží. Turnajová sezona je momentálně přerušená minimálně do poloviny července.