Peníze za kroužky se vrací výjimečně, pro provozovatele to může být likvidační. Hledají jiné možnosti

26. dubna 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

PRAHA Za pololetí vydá paní Iva jen na zájmové kroužky pro své dvě školou povinné děti více než dvacet tisíc korun. Koronavirus zastavil ze dne na den provoz koňského klubu pro dceru i synovu tenisovou školu. Klavíry a angličtina se přesunuly do online prostředí. Peníze se zpět nevracejí. Kde to šlo, běží výuka přes WhatsApp, u sportu je to samozřejmě jinak.

Výuka přes internet je obtížnější. Kde jsou slabiny online vzdělání? „Náhrady za koňské lekce můžeme čerpat až do konce roku 2020,“ řekla pro Lidovky.cz Iva, podle které se Pony Klub Praha zachoval poměrně velkoryse. Ne všude je to pravidlem.