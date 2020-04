Zákaz táborů? Ve hře je obezita dětí. Jak to bude s prázdninovými aktivitami, není jasné

PRAHA Lavina telefonátů a mailů nešťastných rodičů zaplavila poslední dny pořadatele letních dětských táborů. Všichni se ptají na jedno: uskuteční se o prázdninách tábor, soustředění či další hromadné dětské aktivity?

„Odpovídáme dokola to samé. Nevíme, nic závazného jsme se zatím nedozvěděli ani my,“ řekl pro Lidovky.cz Václav Vaněček, hlavní vedoucí sdružení TOP-tábory.cz, které každoročně vyváží v létě do přírody přes čtyři tisícovky dětí.



Jasné stanovisko vlády o konání či nekonání táborů zatím nepadlo, vyjádření některých členů kabinetu či epidemiologů ale dětem, rodičům a pořadatelům pořádně zamotalo hlavu.

„Chápu, že v tuto chvíli se nedá říct nic definitivního, protože situace je ve vývoji. Co naprosto nechápu, jsou zcela rozdílná stanoviska, která vypouštějí představitelé státu do médií. Jeden den je jasně v tabulce uvedeno, že od 8. června se předpokládá možnost dětských zotavovacích akcí, pod které spadají dětské tábory, navíc na rozdíl od svateb nebylo uvedeno žádné omezení počtu, a druhý den vystoupí duo Maďar–Plaga v televizi a řeknou něco zcela opačného. To je pro mě zcela nepochopitelné, levá ruka neví, co dělá pravá,“ uvedl Vaněček na adresu ministra školství Roberta Plagy (ANO) a epidemiologa Rastislava Maďara, kteří zpochybnili konání červencových turnusů.

Rozčarování neskrývají ani rodiče. „Syn má jet na týdenní tábor v červenci, po nucené karanténě a absenci kamarádů ve škole se strašně těší, že konečně opustí zdi paneláku a proběhne se v lese. Teď ale vůbec nevíme, jak to bude, přesunout na srpen to nejde, už je vyprodáno,“ uvedla pro Lidovky.cz paní Radka z pražských Stodůlek. Podobně je na tom i dcera paní Kláry, která pravidelně jezdí na červencové taneční soustředění. „Nechápu, proč dětem nedovolí cíleně sportovat a pobíhat na čerstvém vzduchu. Zejména děti z měst nyní hodně trpí, nemůžeme v klidu ani na chatu, to také nedoporučují. Aby pak ordinace lékařů nepraskaly ve švech kvůli epidemii dětské obezity. Přesně k tomu může zákaz táborů vést,“ zdůraznila pro Lidovky.cz paní Klára.

Na obranu táborů vyrazila i Asociace turistických oddílů mládeže (TOM), která doufá, že epidemiologové se zástupci vlády svůj postoj přehodnotí. „Potřebujeme plánovat, chystat tábory, potřebujeme mít motivaci a naději,“ uvedl předseda TOM Tomáš Novotný. V hotelu či v nákupním centru není podle něho riziko menší než na táboře s programem a disciplínou.

Na verdikt čekají i koně

Nejistá táborová sezona mnohde komplikuje i život zvířat. Řada v posledních letech oblíbených koňských táborů nyní vůbec netuší, zda a kolik má na léto obstarat koní či poníků. „Jsme z toho nešťastní. Tábory děláme, abychom tu mohli mít koně. Když se neuskuteční, tak je to pro nás velký průšvih. Ale to asi pro všechny,“ řekla webu Lidovky.cz Lucie Kunclová z Farmy Kunclův mlýn, kde jsou dětské pobyty vyprodané už měsíce dopředu.

„Zatím vyčkáváme a věříme, že se tábory uskuteční. Nikdo neví, vláda říká, že budou vědět víc v květnu. Máme tábor pro 29 dětí, věříme, že tyto menší by mohli pustit,“ doplnila Kunclová. Od vlády by potřebovala jasné stanovisko alespoň měsíc dopředu. To shodně požaduje i Václav Vaněček.

Přestože jsou pořadatelé v případě uvolnění táborů připraveni posílit hygienická opatření, i za cenu vyšších nákladů, velmi kritizují případnou povinnost nosit roušky. „Nedovedu si představit, jak by to vypadalo, kdyby u nás děti chodily v rouškách. Ve stanech či na koních. To je podle mě nereálné uhlídat, aby si na roušky nesahaly, navíc špatně se jim v tom dýchá. Je to podle mě nesmyslné,“ uvedla Kunclová.

Ostřejší slova na adresu roušek pronesl Vaněček, podle kterého by byly jen něco mezi placebem a domorodým amuletem proti zlým duchům. „A samozřejmě další čárkou hygieniků v notýsku přijatých opatření. Navíc by za horkých letních dnů byla obrovským rizikem pro možné přehřátí dětského organismu,“ podotkl s tím, že jeho názor vychází z reálného, třicetiletého působení na dětských táborech a detailní znalosti fungování dětí v táborovém kolektivu.

Do boje pro zachování táborů vyrazil i online svět, v němž koluje petice na podporu táborů. Signatáři petice upozorňují, že děti jsou již nyní jeden měsíc bez přímých sociálních kontaktů se svými vrstevníky. „Jejich život se nyní z velké části odehrává na internetu a sociálních sítích v uzavřených bytech a domech a nikdo neví, jak dlouho to bude ještě trvat. Dopřejme našim dětem kamarády a pohyb na čerstvém vzduchu v přírodě,“ vyzývají.

K diskusi o konání táborů vyzvala také Česká rada dětí a mládeže společně mimo jiné se zástupci Sdružení pracovníků Domů dětí a mládeže a Sdružení místních samospráv.

O peníze rodiče určitě nepřijdou

Pokud by se přesto naplnil černý scénář a tábory by se nakonec neuskutečnily, o peníze rodiče nepřijdou. Někteří pořadatelé jsou připraveni převést peníze do příštího roku, jiní zase raději celou částku rodičům letos vrátí. Tak jako Kunclovi.

„Peníze vracet budeme v plné hodnotě. Uvažovali jsme o tom převodu do příštího roku, ale člověk neví, co bude. A i vůči lidem nám to nepřijde ideální, jezdí nám většinou stejná klientela, nebylo by to vůči nim fér,“ uzavřela Kunclová.

Samostatnou kapitolu tvoří příměstské tábory. Tam se naopak čeká posílení. Jasné vládní stanovisko na jejich adresu ale také ještě nepadlo. Ministr Plaga přišel s nápadem pořádat „dovzdělávací“ příměstské tábory, které by fungovaly jako vyrovnávací pro děti, kde výuka na dálku nemohla probíhat plnohodnotně. Jejich konání si šéf školského resortu dokáže představit v srpnu, pokud situace dovolí. „Jednalo se prozatím pouze o návrh a na detaily je příliš brzy,“ uvedla na dotaz webu Lidovky.cz o jejich podobě Plagova mluvčí Aneta Lednová.