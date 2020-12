Pogačar a spol. budou před novou sezonou očkovaní proti covidu. Vakcínu otestoval i manažer stáje

Řím Vítěz Tour de France Tadej Pogačar a ostatní členové cyklistické stáje SAE Team Emirates absolvují během lednového soustředění před novou sezonou očkování proti koronaviru. Manažer týmu Mauro Gianetti jako dobrovolník vyzkoušel vakcínu od čínské společnosti Sinopharm a zajistil dostatečné množství dávek pro všech 28 jezdců a zhruba stovku zaměstnanců stáje.

„Byl jsem jedním z 30 tisíc dobrovolníků, kteří otestovali tu vakcínu v Abú Zabí. Šlo o dvě dávky a neměl jsem žádné vedlejší účinky,“ řekl Gianetti listu Gazzetta dello Sport.

„Nyní je v třetí fázi testování, ještě nebyla schválena, ale už to nebude trvat dlouho. Počítají, že v příštím roce vyšlou do světa miliardu dávek. My máme v plánu v lednu naočkovat všechny jezdce a personál,“ uvedl.



Jeho tým zasáhl koronavirus mezi prvními ve sportovním světě na únorovém závodu Kolem Spojených arabských emirátů. Cyklisté SAE Team Emirates včetně Pogačara museli do karantény.

Kolumbijec Fernando Gaviria v ní strávil dokonce více než měsíc a v říjnu se u něj koronavirus objevil podruhé během Gira d’Italia.

„Koronavirus na nás v únoru tvrdě dopadl. Víme, jaká je to noční můra, si tím projít,“ uvedl Giannetti, podle kterého nebude pro členy týmu očkování povinné.