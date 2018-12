Praha uvidí Kellnerovou a jezdeckou show za stamiliony. Parkoviště u O2 areny zaplní 220 koní

PRAHA V Praze se příští týden poprvé v historii představí světová elita v parkurovém skákání. Na závodech, jež se kvůli zimě premiérově uskuteční pod střechou, se utká celkem o 300 milionů korun.

Zatímco na ploše pražské O2 areny bude v neděli korunován nový král světového florbalu, její útroby se budou pozvolna chystat na další velkolepou sportovní událost. O pouhé čtyři dny později se v libeňské aréně uskuteční finále prestižní parkurové série Global Champions - Prague PlayOffs 2018.

„Jde o nejočekávanější jezdeckou událost roku. Soutěž této úrovně v našem regionu nikdy nebyla,“ tvrdí sportovní ředitelka akce Klára Damborská.

Okruh parkurových závodů Longines Global Champions Tour založil v roce 2006 nizozemský jezdec Jan Tops, zlatý medailista z olympijských her v Barceloně. K této sérii, v níž závodí jednotlivci, se před dvěma lety připojila týmová soutěž Global Champions League. Právě v tuzemské metropoli v polovině prosince vyvrcholí letošní ročník obou podniků.

Nejlepší jezdci a koně světa budou vůbec prvně soupeřit v uzavřeném prostoru. „Vzhledem k tomu, že Global Champions Tour a League končí listopadu, bylo zřejmé, že vrchol sezóny musí být v prosinci, a tím pádem i v hale,“ vysvětluje Damborská. Prahu si organizátoři dle jejích slov vybrali díky moderní aréně a partnerství s českým jezdeckým týmem Czech Equestrian Team. „Je to obrovská reklama. Pozornost celého světa bude upřena k nám. Zviditelní to nejen náš sport, ale i hlavní město,“ pochvaluje si ředitelka akce.

Sportovní ředitelka prestižního závodu Prague PlayOffs 2018 Klára Damborská.

S přemístěním závodu pod střechu, navíc do míst, která nejsou uzpůsobená jezdectví, ovšem souvisejí logistické komplikace. Musí se připravit ohrazené kolbiště. Ledovou plochu, na níž se běžně prohánějí hokejisté Sparty, tak pokryjí gumové rohože, speciální fólie a vrstva písku. Přibude také VIP tribuna. Zároveň je třeba vybudovat zázemí pro 220 koní.



Šestnáct nejlepších mužstev a jezdců uplynulého ročníku bude v české metropoli závodit vyřazovacím způsobem o celkovou dotaci bezmála 12 milionů euro (přibližně 300 milionů korun). Ve čtvrtek a pátek jsou na programu kvalifikační závody týmové soutěže, finále se pak uskuteční v neděli. V sobotu budou soupeřit jednotlivci.

Takzvané opracoviště, určené pro rozcvičení zvířat, vyroste na parkovišti vedle haly. Celkem tři vyhřívané stájové stany naplněné boxy spojí s arénou tunel se speciálním povrchem tvořeným pískem a mulčovací kůrou, aby koně nechodili po zmrzlém povrchu. Samozřejmostí jsou služby veterináře, kováře či zajištění vody pro osprchování nohou kopytníků.

S náročnějšími podmínkami mají organizátoři prestižní série zkušenosti. Závody se pravidelně konají například na plážích v Miami Beach či v ulicích Monaka. Tentokrát jim však situaci ztěžuje skutečnost, že pár dní před Prague PlayOffs se v hale koná zmiňovaný florbalový šampionát.

„Běžně je na přípravu takové akce potřeba deset dní, my máme tři,“ přibližuje Klára Damborská, jaké časové tísni jsou pořadatelé vystaveni. „Máme harmonogram naplánovaný po minutách. Se všemi dodavateli jsme domluveni na velmi přesných časových úsecích.“ Hladký průběh akce za stovky milionů korun – jen na dotaci si vítězové rozdělí mimořádných 11,5 milionů eur (přibližně 300 milionů korun) -, by tak klidně mohlo narušit i špatné počasí.



Mezi elitou, která se v Libni během čtyř dnů představí, nebude chybět český tým Prague Lions. Jeho součástí jsou také zkušený Aleš Opatrný, několikanásobný mistr republiky, a Anna Kellnerová, juniorská šampionka Česka a mimo jiné dcera nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Ta by se mohla domácím fanouškům představit na nové klisně Catch Me If You Can, kterou jí její otec dle informací iHNed.cz nedávno pořídil za čtvrt miliardy korun.



Český parkurový tým Prague Lions. Zleva: Gerco Schröder, Niels Bruynseels, Anna Kellnerová, Aleš Opatrný, Holger Wulschner.

Diváci se mohou rovněž těšit na volnou drezuru camargských koní v podání Francouze Jeana Francoise Pignona. „Měla jsem možnost to vidět dvakrát a vždy mám husí kůži, jen si na to vzpomenu. Je to nádhera,“ láká sportovní ředitelka Damborská.

Prague PlayOffs zároveň nabídne zcela nový sportovní formát. Vítězové závodu vzejdou z vyřazovacího systému. Cesta k prvenství tak vede nejprve přes čtvrtfinále a semifinále. Parkurová sezóna by měla být zakončena v Praze i příští rok. Smlouvu mají pořadatelé momentálně na dva roky.