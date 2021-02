Před zápasem se mi to dostalo do mysli, jsem extrémně šťastná, říká Krejčíkova po třetím vítězství v mixech v řadě

Melbourne Titul oslavila po skvělém výkonu s oblíbeným parťákem, radost jí umocnily ovace diváků. Barbora Krejčíková odjíždí z Melbourne nabita pozitivními dojmy, své působení na Australian Open završila titulem ze smíšené čtyřhry po boku Američana Rajeeva Rama.

„Je to úžasné, co se nám podařilo dosáhnout. Jsem velmi vděčná a šťastná,“ jásala česká tenistka, která si mix na úvodním grandslamu sezonu podmanila potřetí v řadě.

Cesta k letošnímu titulu se rozhodně nerodila snadno.

Krejčíková i Ram nejprve museli po příletu do Austrálie do tvrdé dvoutýdenní karantény bez možnosti tréninku, v samotné Australian Open pak ve druhém kole čelili mečbolu.

Všechny překážky však zvládli a odměnou jim byla finálová výhra 6:1, 6:4 nad domácím párem Samantha Stosurová, Matthew Ebden. V utkání si užívali přítomnost diváků v hledišti a snažili se je bavit efektivní spoluprací.



„Bylo úžasné, že jsme po tolika turnajích bez fanoušků mohli hrát zase před lidmi, kteří nás podporovali,“ ocenila Krejčíková na pozápasové tiskové konferenci.

„Užila jsem si to a oslavit konec s fanoušky bylo opravdu pěkné. Doufám, že se situace brzy zlepší a budeme mít více příležitostí hrát před fanoušky i na ostatních turnajích.“

O čem ještě česká tenistka mluvila?

O třetím titulu z mixu Australian Open v řadě: „Je to úžasný pocit. Máte to někde v hlavě a snažíte se na to nemyslet, ale je to tam. Před zápasem se mi to už dostalo pevně do mysli a opravdu jsem si přála třetí titul v řadě získat. A teď se to stalo. Jsem extrémně šťastná, že všichni mí partneři, ale hlavně Rajeem, protože jsme spolu vyhráli dvakrát, se mnou chtěli hrát a že se nám tak dařilo.“

O spolupráci s Ramem: „Hráli jsme spolu poprvé už před několika lety a myslím, že jsme prohráli v prvním kole. Ale i když jsme vypadli tak brzo, cítila jsem, že Rajeev je opravdu milý kluk a jeho hra sedí té mé. O několik let později jsem mu napsala nebo on napsal mě, to už si nepamatuji, a zkusili jsme to znovu. Napodruhé to zafungovalo opravdu dobře, myslím, že si na kurtu vzájemně rozumíme.“



O tvrdé karanténě: „I když jsme jí museli projít, dopadlo to dobře a možná to byl klíč k vítězství v turnaji, kdo ví? Když jste na kurtu, snažíte se zapomenout na všechno a hrát svůj nejlepší tenis. Je to úžasné, co se nám podařilo dosáhnout. Jsem velmi vděčná a šťastná.“