Rána pro českou házenou. Reprezentace ruší účast na MS, výběr ochromil koronavirus

Praha/Káhira Česká házenkářská reprezentace se na MS na základě lékařského doporučení a zprávy realizačnímu týmu nakonec nepředstaví. Zástupci národního výběru to uvedli na úterní tiskové konferenci.

V národním celku je aktuálně 12 nakažených hráčů a pozitivní test nadále mají i oba hlavní trenéři Jan Filip s Danielem Kubešem. Ze zdravotních důvodů by se nemohlo šampionátu zúčastnit dalších pět hráčů, z 21 jmen, s nimiž realizační tým počítal, by mohli nyní odcestovat jen čtyři házenkáři.

Reprezentanti zápolili s koronavirem od začátku ledna, kdy začali v Plzni finální přípravu. Kvůli covidu-19 v týmu nemohli minulý týden odehrát úvodní dvojzápas kvalifikace mistrovství Evropy proti Faerským ostrovům. Pozitivní test měli Filip s Kubešem a později i řada hráčů. V pátek a o víkendu doplnili tým v Plzni, kde se chystal, náhradníci, ani to ale účast mužstva na turnaji nezachránilo.

„Svazová exekutiva rozhodla takto: Účast české reprezentace na MS se na základě lékařského doporučení a zprávy realizačnímu týmu ruší,“ řekl prezident Českého svazu házené Jaroslav Chvalný na tiskové konferenci.



„Odletěli bysme i s hráči, kteří koronu ještě neměli a bylo by tam riziko, že by tuto nemoc mohli dostat. Co se sportovního hlediska týče, nemusíme o tom moc hovořit. Z 21 hráčů, kde byla velká část zkušených hráčů, bylo mimo hru 17. Kromě toho, že nemohou odcestovat s plným týmem, nemůže letět ani jeden z trenérů, kteří tým vedou. Vyhodnotili jsme to tak, že by to byl hazard ze zdravotního hlediska a risk se jménem české házené,“ dodal Chvalný.



Slova se ujal také trenér reprezentace Daniel Kubeš, který stejně jako většina týmu nemohl kvůli nákaze na MS odletět. „Situace je kritická, z našeho pohledu je to tak, že oba máme k dnešnímu dni pozitivní testy, naše účast je tak výsledkem testu vyloučena. Z tohoto hlediska tak zkrátka nejde, abychom tam jeli,“ uvedl trenér Daniel Kubeš ke zdravotním stavu sebe i kolegy Jana Filipa.



„Zklamání bylo obrovské, ještě včera jsme věřili, že můžeme odcestovat. Situace je ale hodně nepříjemná a musíme to vzít tak, jak to je,“ dodal Kubeš.