Covid podruhé či potřetí? Při opakované nákaze může mít nemoc horší průběh

PRAHA Petr se nedávno vrátil z pohřbu. Jeho přítel před půl rokem prodělal covid v lehké formě, napodruhé ho však virus zabil. Opětovná infekce stejnou nemocí měla u padesátiletého muže fatální následky.

Lékaři potvrzují, že případy, kdy měl člověk poprvé mírný průběh covidu a při druhé nákaze nemoc nabrala na síle, existují. „Ve svém okolí si všímám, že se lidé opakovaně nakazili. Bohužel jsou i jedinci, kteří covid chytli napodruhé a měli mnohem vážnější průběh než při první nákaze,“ řekl pro Lidovky.cz prezident České lékařské komory Milan Kubek.



Souhlasí s ním i další odborníci. „Ze zahraničí jsem slyšel o případu, kdy se člověk infikoval třikrát. Poprvé měl zcela lehký průběh, podruhé těžší, potřetí zemřel,“ řekl pro Lidovky.cz epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. I šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka potvrzuje, že při druhé nákaze může mít onemocnění horší průběh. Zároveň ale upozorňuje, že nejde o pravidlo. „Nemůžeme obecně říci, že každý, kdo covid chytne napodruhé, bude mít závažnější průběh. Není na to dostatek dat,“ uvedl pro Lidovky.cz.

Přesná čísla, kolik lidí se v Česku znovu infikovalo virem SARS-CoV-2, zatím chybí. Státní zdravotní ústav eviduje desítky případů.

Pro stanovení, zda se jedná o reinfekci, je nutné každý případ posoudit individuálně. „A to na základě většího počtu ukazatelů. Ne vždy jde totiž skutečně o reinfekci,“ řekla Lidovkám.cz mluvčí SZÚ Klára Doláková.

Nemusí se pokaždé jednat o „znovunakažení“, neboť vir v těle může přežívat a člověk o tom vůbec nemusí vědět. „U některých lidí může dojít pouze k reaktivaci viru, infekce u nich nikdy nevymizela, takže jde pořád o tu samou nákazu. Imunitní systém infekci utlumí, jdete na testy a jste negativní, ale virus ve vás pořád je ve spící formě. Pak se může reaktivovat a test vám ukáže pozitivní výsledek,“ vysvětlila viroložka Ruth Tachezy z Přírodovědecké fakulty UK a Akademie věd ČR.

S ní souhlasí i Prymula. „Člověk může později začít vir opět vylučovat a testy má pozitivní,“ potvrdil bývalý ministr zdravotnictví, který je nyní poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO). V takovém případě nejde o reinfekci, nýbrž o první nákazu, vir se jen probudil takříkajíc ze zimního spánku. Všechny tyto faktory musí SZÚ prozkoumat.

Nad nepřesností dat od odborníků ze zdravotního ústavu se však Prymula pozastavuje. „Připadá mi tedy zvláštní, když organizace, která to eviduje, říká několik desítek případů. Buď data mají a řeknou přesná čísla, nebo nemají,“ uvedl epidemiolog. SZÚ se brání tím, že tvrdá data budou k dispozici v polovině ledna. Jeho mluvčí Doláková na to konto uvedla, že rozpoznat, zda se jedná skutečně o reinfekci, je mnohdy složité.

Viroložka Tachezy navíc upozorňuje, že v populaci existuje stále velké množství lidí, kteří prodělali covid bezpříznakově. „Ti o nemoci vůbec nemuseli vědět, při druhé nákaze pak nevědí, že jde o ,znovunakažení‘. U nich tedy netušíme nic o reinfekci,“ dodala šéfka katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK.

Tělo nemá sílu

Důvodů, proč covid napodruhé udeří silněji, může být hned několik. Jedním z nich je vysílení lidského organismu z předchozí nákazy koronavirem. „Může to být tím, že tělo ještě není zcela odpočinuté a zotavené po první infekci,“ uvedl šéf lékařské komory Kubek. Jeho slova potvrzuje i viroložka Tachezy. „Samozřejmě záleží na zdravotním stavu jedince. Člověk může mít po prodělání infekce oslabené tělo a imunitu, druhý průběh nemoci pak může být vážnější,“ prohlásila. Podle ní však těžší průběh souvisí především s virovou náloží, které je infikovaný vystaven. Podruhé může jednoduše dostat do těla silnější dávku než při první nákaze.

Člověk má po prodělání covidu oslabený imunitní systém i z toho důvodu, že nemoc je zákeřnější. Kupříkladu oproti sezonní chřipce napadá větší množství orgánů. „Nový koronavirus má receptory na všech možných orgánech, proto pak v závažnějších případech napadá třeba i ledviny,“ řekl dříve Lidovkám.cz virolog Ivan Hirsch z Přírodovědecké fakulty UK. Tělo je tím pádem více vyčerpané a unavené. „Mnozí pacienti mi v ordinaci říkají, že jsou po koronaviru vyčerpanější než po prodělání jiné nemoci. Únava je určitě větší,“ potvrdil už dříve šéf praktiků Šonka.

Pro doplnění energie lékaři doporučují vitaminy C a D. „Ty pomohou, ale nemyslím si, že problém zcela vyřeší. Je potřeba rekonvalescence, po prodělání vážnější nemoci, jako je covid-19, by měl člověk zůstat v klidovém režimu,“ uvedl Šonka. Vyléčený by se podle něj neměl snažit za každou cenu vrátit okamžitě do normálního života a fungovat na sto procent.

Epidemiolog Prymula se domnívá, že virus může tělo napadat ve vlnách. „Zdá se, že onemocnění se chová trochu jinak než běžná infekce. Existují spekulace o tom, že se chová dvoufázově, napřed jde o akutní fázi a pak o chronickou fázi. Virus v těle pospává a později může být průběh nemoci horší,“ uvedl.

Před reinfekcí by kromě roušek a vakcíny měla člověka chránit především imunita proti koronaviru, kterou získá po prodělání nemoci. Mezi odborníky panuje shoda, že by měla vydržet alespoň tři měsíce po vyléčení. I podle ministerstva zdravotnictví nemusejí po kontaktu s nakaženým nastoupit do karantény ti, kdo prodělali covid v posledních devadesáti dnech. „Data ale ukazují, že imunita trvá déle, já jsem si téměř jistý, že alespoň šest měsíců,“ řekl k tomu Prymula. Podobného názoru je i předseda sdružení praktiků Šonka.

Vyšší dávka, lepší imunita

Přílišnou euforii však brzdí viroložka Tachezy. Ta tvrdí, že existují i výjimky, kdy si lidé nevytvoří imunitu vůbec. „Pokud člověk prodělal velmi lehký průběh covidu, jeho tělo si nemuselo vyvinout dostatečnou hladinu protilátek, tudíž nemá imunitu proti koronaviru,“ uvedla. Horší průběh onemocnění covid-19 může člověku v budoucnu paradoxně naopak pomoci. „Když dostanete silnější dávku infekce, máte šanci, že si vytvoříte větší hladinu protilátek,“ dodala šéfka katedry genetiky a mikrobiologie.

Zahraniční studie dokonce popisují případy, kdy došlo k reinfekci za třicet dní od první nákazy. „Tělo si po první infekci skutečně nemuselo vytvořit protilátky a dotyční mohli nemoc chytit znovu po krátkém čase,“ připustila Tachezy. Zároveň uvedla, že doživotní imunita je u covidu vysoce nepravděpodobná. Tu má například člověk, jenž prodělá plané neštovice, spalničky, příušnice či klíšťovou encefalitidu.