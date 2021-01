Nemocnice čeká nápor další týden, uvedl Blatný. Pětina lůžek je zatím volná, křivka nákazy se snad ale otáčí

Brno Záložní nemocnice začnou sloužit pro pacienty s nemocí covid-19, jen kdyby se kapacita lůžek v nemocnicích v zemi blížila vyčerpání. Zatím je volná asi z 20 procent a vypadá to, že se křivka nákazy v populaci stáčí dolů, řekl ve středu novinářům ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Podle něj čeká nemocnice výrazná zátěž další týden, pak by mohla čísla klesat i tam. Blatný to řekl při návštěvě záložní nemocnice na výstavišti v Brně, jež funguje jako velkokapacitní očkovací centrum.

Záložní nemocnice je kromě Brna i v Praze na Výstavišti. „Tyto záložní nemocnice nechceme ukončovat. Jejich aktivace je dána volnou kapacitou standardních a JIP lůžek v České republice. Je stále na 20 procentech, i když je pravda, že je to nerovnoměrně rozmístěné,“ uvedl Blatný. Zmínil problémy v chebské nemocnici, jež převezela některé pacienty do jiných krajů kvůli chybějícím kapacitám.

Křivka nákazy se podle Blatného možná otáčí. „Výraznou zátěž nemocnic můžeme předpokládat dalších sedm až deset dní a pak by to mohlo klesat i tam. Tím pádem se snižuje i pravděpodobnost aktivace záložních nemocnic,“ odhadl Blatný. To podle něj neznamená, že nemocnice nebudou dál vytížené, podle ministra je třeba jim ulehčit.

Brněnská záložní nemocnice má 300 lůžek, pražská 500 lůžek. Zatím v nich nebyl přijat žádný pacient s koronavirem. V Brně se záložní prostor na výstavišti proměnil v očkovací centrum, kde od pondělí podstoupilo očkování 1500 policistů, hasičů a seniorů.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu při návštěvě výstaviště řekl, že je to první fungující velkokapacitní očkovací centrum v zemi. Blatný uvedl, že Fakultní nemocnice Brno denně očkuje v záložní nemocnici asi 500 lidí. Dalších až 300 lidí nemocnice očkuje pomocí mobilního týmu a asi 200 zaměstnanců a pacientů ve svých prostorách.

„Fakultní nemocnice je schopná očkovat až 1000 osob za den,“ řekl Blatný. Podle něj bude centrum denně očkovat až 3600 lidí. Další velké očkovací centrum má vzniknout v pražské O2 aréně.