Hejtman Kuba vyzval ředitele krumlovské nemocnice k okamžité rezignaci, nechal očkovat své příbuzné

České Budějovice Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) vyzval ředitele nemocnice v Českém Krumlově Jindřicha Floriana k okamžité rezignaci. Ředitel nechal očkovat i příbuzné a známé zaměstnanců nemocnice, podle hejtmana porušil jihočeskou vakcinační strategii a naboural důvěru Jihočechů v systém. Sdělila to v pátek Hana Brožková z kanceláře hejtmana. Florianovo vyjádření ČTK zjišťuje.

Kuba uvedl, že Florián vytvořil neprůhledný systém rozdělování očkovacích vakcín mimo okruh prioritně určených skupin obyvatel. Informaci, že ředitel budoval „očkovací depo“ pro příbuzné a známé zaměstnanců nemocnice, přinesl server Seznam Zprávy.



Kuba vyzval ředitele, aby dokázal, že vakcíny z „depa“ použil jen pro seniory a nemocné. Zjistil, že Florián to nedodržel. „Je naprosto nepřijatelné, aby v této chvíli byla důvěra Jihočechů v celý vakcinační systém takovýmto způsobem nabourána. Chci naopak poděkovat ředitelům nemocnic a zdravotníkům, kteří všemi svými silami pracují na tom, aby se k vakcíně dostali co nejrychleji přesně ti lidé, pro které je v tom okamžiku primárně určena. Jihočeši musí mít jistotu, že očkování je transparentní a ne že se někdo dostane k vakcíně proto, že je něčí známý nebo kamarád. Všechny ředitele jsem na to od samého počátku upozornil. Neumím si představit, že by pan ředitel dál stál v čele nemocnice,“ uvedl Kuba.



Na Floriánově seznamu bylo zhruba 200 lidí, asi 30 z nich už vakcínu dostalo. Ředitel Seznam Zprávám řekl, že jména slouží jako záloha pro případy, kdy po očkování preferovaných skupin zůstanou volné vakcíny, jež je třeba v omezeném čase využít.

Podle Floriána kromě skupiny lidí nad 80 let na Českokrumlovsku všechny z preferovaných skupin očkovali. „Nemáme registry seniorů. Takže jsme očkovali ty seniory, které jsme našli. Třeba i mezi příbuznými našich zaměstnanců nebo jejich známými,“ řekl Seznam Zprávám Florián.