Vakcína proti covidu-19 od firmy Moderna dorazila do Ostravy. Nyní dojde na distribuci po kraji

Dodávka spediční firmy ve středu dovezla z Brna do Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) 8400 dávek vakcíny proti nemoci covid-19 od firmy Moderna. V následujících dnech se bude rozvážet do více než 150 domovů seniorů a sociálních zařízení v Moravskoslezském kraji. Mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová řekla, že do domovů seniorů půjde téměř 5000 dávek, do domovů se zvláštním režimem 2000 a do domovů pro zdravotně postižené 1500 dávek.

Vedoucí lékárník ve FNO Petr Bašanda ČTK řekl, že vakcína přišla rozmražená. „Původně se uchovává při zhruba minus 20 stupních Celsia, po rozmrznutí se uchovává při teplotě dva až osm stupňů a musí být spotřebována do 30 dnů. My vakcínu uchováváme v lednici a v následujících dnech, tedy zejména ve čtvrtek a v pátek, bude distribuována,“ řekl.

V Česku se proti covidu-19 dosud očkovalo jen vakcínou od prvního výrobce schválenou pro EU, tedy od firem Pfizer a BioNTech. Tou se od úterka očkuje i v domovech seniorů v Moravskoslezském kraji.

„Moderna je velmi podobná vakcíně, která přišla jako první od firmy Pfizer a BioNTech. Je založena na stejné bázi, nicméně liší se v tom, že je ji možno skladovat déle při teplotě dva až osm stupňů než u Pfizeru, kde je ta doba pouze pět dnů,“ řekl Bašanda. Vakcínu od Moderny navíc před použitím není třeba ředit, protože se uchovává už připravená. „Účinnost je srovnatelná, uvádí se přes 90 procent. U obou vakcín je nutné přeočkování. U vakcíny firmy Pfizer se doporučuje po minimálně 21 dnech, u vakcíny firmy Moderna zhruba po 28 dnech,“ řekl Bašanda. O očkování projevilo zájem přibližně 5000 klientů sociálních zařízení a více než 3000 zaměstnanců sociálních služeb. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) tento týden řekl, že v domovech seniorů v kraji je téměř 20 000 lidí, klienti tvoří necelou polovinu, zbytek jsou zaměstnanci. O očkování má podle něj zájem do 40 procent personálu. Ředitel ostravského Domova pro seniory Iris Michal Mariánek ve středu řekl, že jakmile bude mít domov vakcínu Moderna, začne s očkováním. Využije externí očkovací centrum, což se ukázalo jako nejjednodušší varianta. Ředitel předpokládá, že zájemci by mohli být očkováni během jednoho dne. Dodal, že ze 104 klientů projevilo zájem o vakcinaci 90, z více než 90 zaměstnanců se chce nechat naočkovat 59. Vondrák tento týden řekl, že po domovech seniorů a sociálních zařízeních by se brzy měli očkovat i ambulantní specialisté a praktičtí lékaři. Nejpozději v únoru by se mohlo začít očkovat ve vysokokapacitním očkovacím centru, jež kraj chystá na Černé louce v Ostravě. Velkokapacitní očkovací centra by měla vzniknout i v dalších větších městech.