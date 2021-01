K očkování se zatím zaregistrovalo 137 275 seniorů. Termín má bezmála třicet tisíc

Praha Na očkování proti covidu-19 se zatím k sobotním 18:00 registrovalo v centrálním rezervačním systému 137 275 seniorů nad 80 let, termín má 27 858 z nich.

V sobotu večer sdělil vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla a čísla potvrdila i mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Registrace do centrálního systému byla spuštěná v pátek v 08:00. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441 000.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech řekl, že centrální registr funguje dobře. Vládního zmocněnce pro IT Dzurillu proto navrhne Zemanovi na státní vyznamenání, uvedl. Premiér tak reagoval na kritiku opozice a páteční přetížení systému, který byl chvílemi nedostupný. Přetížená v pátek byla i telefonní linka 1221 a zpožďovaly se autorizační textové zprávy k registraci.

Na telefonní lince 1221 podle Dzurilly v pátek operátoři odbavili 12.257 hovorů, dnes bylo hovorů o 2300 méně. S pomocí operátora na telefonu si za tyto dva dny svůj termín k očkování přes centrální systém rezervovalo 13.695 seniorů nad 80 let.

První dostupné kapacity se v pátek vyčerpaly asi za hodinu, rychle zmizely i další přidané časy během odpoledne. Některá vakcinační centra, kde očkují proti covidu-19, přidávala volné termíny očkování pro seniory starší 80 let i během soboty. V sobotu v 18:55 si podle rezervačního systému mohli termín očkování rezervovat registrovaní senioři v některých očkovacích centrech. Volná místa byla například v těch v Olomouci, v Havířově nebo v Praze. Další termíny pro zaregistrované i v ostatních očkovacích centrech se mají objevit v dalších dnech.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se mohou lidé starší 80 let k očkování přihlásit kdykoliv, třeba i za týden. „Systém je nastavený tak, že vždy budou mít přednost před ostatními. Vakcíny, které budou nyní přicházet, jsou určené především pro ně,“ uvedl ministr v pátek na twitteru ministerstva zdravotnictví.

Od soboty už v některých nemocnicích v republice seniory očkují. Vedle zaregistrovaných seniorů se nyní v Česku očkují zdravotníci a klienti domovů pro seniory. Lidí z prioritních skupin je v Česku zhruba 600 000, uvedl již dříve ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Epidemie v Česku začala v posledních dnech zpomalovat. V pátek v Česku přibylo zhruba o třetinu nových případů koronaviru méně než před týdnem, bylo jich 9230. Zmírnění protiepidemických opatření se ale v příštím týdnu podle ministra zdravotnictví očekávat nedá. Důvodem je mimo jiné stále vysoká zátěž nemocnic a hlavně jednotek intenzivní péče.