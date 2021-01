Vakcína od Pfizeru brání i šíření viru v populaci, tvrdí Izrael. Po prodělání nemoci je dle Britů imunita 83procentní

TEL AVIV/ PRAHA Výzkum izraelské společnosti Clalit potvrdil, že vakcína proti viru SARS-CoV-2 vyráběná společností Pfizer nejenže chrání očkované osoby před onemocněním covidem-19, ale také se v proočkované populaci virus šíří pomaleji, a snižují se tak počty nakažených obecně.

Ran Balicer, ředitel sekce inovací v Clalitu, uvedl pro izraelský zpravodajský portál Ynetnews, že ačkoliv jsou výsledky zatím pouze předběžné, jsou „velmi povzbudivé“.

Semiprivátní zdravotnická společnost Clalit je největší ze čtyř organizací pověřených Izraelem k výkonu zdravotnických služeb v zemi. Ve studii čítající 200 tisíc lidí ve věku 60 a více let zaznamenali vědci dva týdny po prvních očkováních významný pokles, co se šíření infekce týče. Ne všichni ze zapojených do výzkumu přitom byli očkováni. Čeští odborníci však připomínají, že vakcinovaní lidé i tak mohou covid-19 dál přenášet.



„To, co se zjistilo v Izraeli, znamená, že došlo k nižšímu přenosu ve srovnání s těmi, kteří jsou neočkovaní. Ta data jsou ještě syrová, míra snížení kolísá někde mezi 30 a 60 procenty, ale to samozřejmě nevylučuje to, že i po vakcinaci může osoba stále virus vylučovat. Ta druhá zhruba polovina může vylučovat virus směle dál. U genetických vakcín tento jev zatím studie nesledovaly,“ uvedl pro Lidovky.cz epidemiolog Roman Prymula.

Podobně se vyjádřil profesor imunologie Václav Hořejší: „Nevím o žádné publikované studii, která by dokazovala, že vakcinovaní virus přenášejí, ale ani o studii, která dokazuje, ze nepřenášejí. Odborníci se většinou dohadují, že spíše asi i ti, u kterých byla vakcinace účinná, více či méně nadále mohou šířit virus. Otázka je, jestli ve srovnání s nevakcinovanými infekčními je to o 10, 50, nebo 90 procent méně.“

Izrael začal očkovat své občany pomocí vakcíny od společností Pfizer a BioNTech koncem prosince. Země dosud naočkovala téměř dva miliony osob. Vakcínou společností Pfizer/BioNTech se lze očkovat i v České republice, tato vakcína zde byla dostupná jako první.

Nedostatek důkazů o tom, zda vakcíny také zabraňují asymptomatické infekci a přenosu, je důvodem k tomu být i nadále svědomitý. „Proto musí být i ti, kteří již byli očkováni, stále opatrní a nadále nosit ochranu úst a nosu a také dodržovat předpisy týkající se veřejného zdraví, aby chránili své okolí,“ uvedl Balicer. „Je také důležité mít na paměti, že tyto výsledky neznamenají, že vakcína zaručuje úplnou ochranu před touto chorobou,“ dodal ředitel.

Pocovidová imunita delší, než se čekalo

Stoprocentní ochranu nenabízí ani prodělání covidu. Britští vědci provedli pod hlavičkou Ústavu pro veřejné zdraví studii, která se snažila říci, jak dlouho vydrží imunita na covid-19 po prodělání nemoci a zda je tato imunita 100procentní. Výzkum provedli na lékařích a zdravotnících, kteří bezpochyby patří k vůbec nejpromořenější profesní skupině, protože s virem SARS-CoV-2 přicházejí do styku posledních mnoho měsíců z logiky svého povolání neustále. Vědci tak zjistili, že již prodělaná infekce poskytuje 83% ochranu před reinfekcí ve srovnání s těmi, kteří covid nikdy neměli.

Vědci tento údaj navíc vztahují k době 5 měsíců od onemocnění. Jde o dobu poměrně delší, než se původně předpokládalo, tedy nějaké 3 měsíce až 6 měsíců u lidí, kteří byli vystaveni velké virové náloži - opět ve zdravotnictví je tato šance vyšší - případně si prošli těžkým průběhem covidu. Je nutné zmínit, že ne každý se setká s takto velkou náloží, tedy že si nemusí vytvořit tak silné protilátky. Vědci budou ve studii nadále pokračovat, aby zjistili, jak se bude postupem času procento ochrany vyvíjet, zatím je cílem sledovat subjekty minimálně 12 měsíců.

Od června do listopadu 2020 bylo ve Velké Británii pravidelně otestováno 20 787 pracovníků ve zdravotnictví na covid, 6 614 z nich pozitivně. Opětovná nákaza se prokázala u 44 lidí. To dle vědců představuje 83% míru ochrany před reinfekcí. Studie ovšem jedním dechem dodává, že někteří jedinci v sobě mají i nadále velké množství viru, který vylučují.

Je tedy zásadní, aby lidé i nadále dodržovali pravidla 3R: roušky, rozestupy a mytí rukou. Tyto výsledky studie zahrnují také období předtím, než se v Británii rozšířil nový zmutovaný kmen covidu-19. Jeho účinky na celou problematiku zatím nejsou jasné.