Ricciardovi chybějí závody a chce jezdit klidně i bez diváků: ‚Povzbuzovali by nás i z gauče!‘

Perth Australskému pilotovi formule 1 Danielu Ricciardovi už natolik chybí závodění, že je ochoten oželet přítomnost diváků. Hvězda stáje Renault nedočkavě vyhlíží rozhodnutí o tom, zda, kdy a za jakých podmínek začne sezona, kterou paralyzovala pandemie nemoci covid-19.

„Jako účastník mistrovství světa, který od prosince nemůže šlápnout na plyn, chci teď už jediné, závodit. V té vynucené pauze jsem vyhladověl a jsem ve fázi, kdy se dívám na staré závody a vžívám se do pocitů při nich,“ řekl Ricciardo stanici Sky.



Byť publikum a jeho povzbuzování neodmyslitelně k závodům patří, smířil by se s prázdnými ochozy, pokud by to znamenalo možnost vyrazit na závodní trať. „Pracuje se na správných podmínkách, za jakých bude možné zahájit sezonu. A pokud by to znamenalo, že některé závody se pojedou za zavřenými dveřmi, ta to tak má být,“ řekl Ricciardo. „Jakmile nám tedy někdo řekne, že máme vyrazit, uděláme to. Je samozřejmě milé mít u toho diváky, ale pokud by bylo možné jet jen bez publika, pak jsem jednoznačně pro,“ dodal.

Také italský pilot stáje Alfa Romeo Antonio Giovinazzi by upřednostnil prázdné hlediště, kdyby to byla podmínka ke spuštění sezony a šance usednout do závodního kokpitu. „Samozřejmě by to bylo velmi neobvyklé. Lidé, kteří chodí na závody, aby nás povzbuzovali, jsou pro každého jezdce motivace,“ konstatoval Giovinazzi. „Teď je ale nejdůležitější najít bezpečnou cestu, abychom mohli závodit, a jednou z možností je omezení přístupu diváků k trati. Oni by nás ale povzbuzovali i z gauče. A pokud jde o to, zahájit co možná nejdřív sezonu, potom je tím bezpečným způsobem ježdění bez publika,“ dodal.

Mistrovství světa mělo začít v polovině března, ale úvodní Velká cena Austrálie se na poslední chvíli neuskutečnila a zrušeny či odloženy byly i další závody. Vedení šampionátu nyní pracuje na nové podobě kalendáře a jedná o možnostech, jak zachránit alespoň částečně sezonu.