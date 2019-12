Rozjetý Mekbib získal v Bratislavě už druhý prosincový triumf na okruhu PSA

Bratislava Je nezastavitelný! Český squashista Daniel Mekbib získal v prosinci už druhý titul na turnaji PSA. Celkově čtvrté prvenství po třech v Kanadě včetně nedávného úspěchu v Medicine Hat vybojoval v Bratislavě po výhře v pěti setech nad krajanem Viktorem Byrtusem.

Mekbib má v závěru roku opravdu parádní formu. Byrtus mu ale nedal nic zadarmo. Finále se hrálo pět setů a trvalo 66 minut.

„Bylo zajímavé nastoupit do finále proti Viktorovi. Měli jsme na to hodně ohlasů, je to důkaz toho, že český squash jde nahoru,“ prohlásil Mekbib, který by se měl posunout k 83. místu na světovém žebříčku.



Naposledy se dva čeští squashisté dostali do finále turnaje PSA v roce 2008, kdy opět v Bratislavě porazil Jan Koukal krajana Martina Štěpána.

Na cestě do finále přehrál Mekbib, který byl prvním nasazeným, Jakuba Solnického a Elliotta Morrise Devreda.

To Byrtus narazil na druhého nasazeného Maďara Balasze Farkase, kterého porazil ve čtyřech setech. V semifinále pak přehrál Španěla Huga Valera.

„Ve finále jsem se chtěl zakousnout a nepustit,“ tvrdil Byrtus, který se v letošním roce stal nejlepším evropským juniorem.

Finálová účast na zahraničním turnaji PSA mužské kategorie byla pro něho premiérová. Nakonec s Mekbibem prohrál v pěti setech, v tom posledním 8:11 na body.

„Jsem v první řadě hodně zklamaný, ale nakonec jsem spokojený, jak jsem bojoval. Byl to těžký zápas ve vysokém tempu. Všichni říkali, že jsme předvedli super zápas,“ dodal Byrtus.

Mekbibova strategie byla hlavně kontrolovat střed kurtu.



„Chtěl jsem ho držet v rozích a nenahrávat mu na volej. To se mi dařilo tak z poloviny, ale nakonec jsem ho dostatečně unavil a udolal,“ popisoval Mekbib, současná česká jednička.

„Byl to těžký zápas, Viki měl skvělou fazonu. Nemyslím, že jsem podal svůj nejlepší výkon, o to je vítězství cennější. Doufám, že to není můj poslední titul v Evropě,“ usmíval se Mekbib.