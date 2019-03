Rozpačitý návrat polského nezmara. Kubica dojel ve formuli 1 poslední

MELBOURNE/PRAHA Přes osm let čekal na chvíli, až znovu odstartuje do závodu formule 1. V únoru 2011 při rallye hrozivě havaroval a málem přišel o pravou ruku, kterou má dodnes viditelně poznamenanou. Nikdy se však nevzdal, a přestože se jeho návrat stále odkládal, nakonec se dočkal v barvách Williamsu. Před víkendem se o něm obdivně a s potleskem zmínil ve svém pořadu Grand Tour i slavný moderátor Jeremy Clarkson.

„Ještě před dvěma lety by si nikdo nepomyslel, že se vrátím k závodění, a teď jsem dojel do cíle. Opouštím Austrálii spokojený,“ řekl Kubica po nedělním úvodním závodu letošní sezony v Melbourne.



Dojezd však bylo to jediné, s čím mohl být čtyřiatřicetiletý Polák spokojen, jinak se mu příliš nevedlo. Ze sedmnácti pilotů, kteří závod dokončili, byl až poslední, když ho pokořil i nováček a týmový kolega George Russel.

Nepříjemný moment potkal Kubicu hned krátce po startu, kdy ho trefil Pierre Gasly z Red Bullu a utrhl mu přední křídlo. „Jel jsem bezpečně, ale Gasly mi vzal přední křídlo. Byla to škoda. Křídlo, které mi přidělali později, nebylo dobré,“ litoval Kubica.

Robert Kubica hasn't raced at Albert Park since 2010...



And the pit lane seemed a little narrower than he remembered in FP3 #AusGP  #F1 pic.twitter.com/4Kpy5jfJPd