Rusové vyhrožovali mně i mé rodině. Chtěli nás umlčet, přiznává šéf českého biatlonu

pokljuka/praha Připomínal dona Quijota, který bojuje s větrnými mlýny. V posledních dvou letech Jiří Hamza neustále ukazoval na dopingové praktiky u ruských biatlonistů, ale postihy ze strany vedení Mezinárodní biatlonové unie (IBU) byly minimální.

Policejní razie však ukázala, že prezident IBU Anders Besseberg a generální sekretářka Nicole Reschová se za krytí ruského dopingu obohatili o 300 tisíc dolarů (6,8 milionu korun) a získali další benefity v podobě prostitutek a lovu v ruských lesích.

Ze dne na den se pak poměry ve světovém biatlonu zcela změnily. Hamza se se svými přívrženci z protestního hnutí dostal do vedení IBU a stal se jejím místopředsedou, který je zodpovědný za marketing a sportovní úsek.

Michal Krčmář a jeho skok radosti na stupních vítězů.

„Všichni byli proti nám, za nás se postavili jen Američané a Francouzi, nemohli jsme nic změnit. Někteří ruští funkcionáři nám vyhrožovali, a to včetně mé rodiny, chtěli nás umlčet. Bylo to velmi náročné období, ale jsem rád, že jsme se nedali a teď jsme spolu s dalšími odpůrci tehdejšího počínání ve vedení světového biatlonu,“ říká v rozhovoru pro LN šéf Českého svazu biatlonu.



Když jste v prosinci 2016 rozpoutal tažení proti ruskému biatlonu a dopingu v něm, čekal jste, že se tak brzy dočkáte zadostiučinění v podobě odstoupení někdejšího zkorumpovaného vedení světové unie? A že se do čela dostane vaše skupina, která proti dopingu důrazně vystupuje?

Nějaké zadostiučinění určitě cítím. Ale především cítím velkou zodpovědnost za to, jakým směrem se ubírá světový biatlon. Pořád je v něm totiž plno lidí ze starých struktur, kterým bývalé zkostnatělé vedení vyhovovalo. Čeká nás spousta práce, řada věcí totiž na unii nefunguje tak, jak by měla. A i když práci v unii obětuji hodně svého volna a nemám skoro na nic jiného čas, mám z této práce dobrý pocit. Je tu velká banda lidí, kteří odvádějí parádní práci.

Co se za ty tři měsíce ve světovém biatlonu změnilo?

Zrušili jsme spoustu papalášských míst, které byly nadbytečné. Naopak jsem rád, že se do vedení dostal i zástupce samotných sportovců. Nebudeme si nalhávat, že vliv Ruska v biatlonu je nyní minimální, když jim Besseberg šel tak dlouho na ruku a všechny problémy jejich sportovců zametal pod koberec, ale my současnou situaci nechceme řešit tím, že se budeme někomu mstít. Naopak jdeme cestou dialogu. To je ta nějvětší změna, protože za posledních osm let tu všechno řídili prakticky jen tři lidi a ostatní na svazu byli pouhými figurkami, se kterými Besseberg a spol hýbali.

Veronika Vítková a její bronzové povyskočení.

Jaký je tedy váš cíl ve vedení světového biatlonu?

Chceme, aby byl dialog nejen v samotném vedení svazu, ale mezi všemi členy biatlonu. Před čtrnácti dny jsme proto jeli do Ruska, kde jsme jednali s jeho novým vedením v čele s Vladimirem Dračevem. Ano, jednání to samozřejmě nebyla jednoduchá, protože v mentalitě Rusů je si silou vynucovat své pozice, ale mám z nej i přes silnou ruskou kliku něj dobrý pocit. Jednali jsme o určitém kompromisu, co se týká sankcí pro ruské sportovce. Rusy totiž v biatlonu potřebujeme, ale čisté. Myslím, že jsme si tímto jednáním získali u všech zemí respekt.

Jak jste vůbec reagoval na to, když policie v létě provedla v sídle IBU v Salcburku razii a ve spolupráci se světovou antidopingovou agendurou (WADA) odhalila u Besseberga a spol. materiály, které souvisely s krytím ruského dopingu?

Předně nepřeju nikomu, aby šel do vězení, nejsem mstivý člověk. Je špatně pro biatlon, co se stalo, a já doufám, že zodpovědné orgány všechno brzy vyřeší. Ať byl Besseberg, jaký chtěl, tak světový biatlon pomohl obrovsky zpopularizovat pomocí televizních přenosů, a za tento fanouškovský boom mu patří obrovský dík. Ano, i díky němu se mi v posledních dvou letech ne pokaždé dobře dýchalo, ale nyní u nás panuje shoda, že nebudeme pořádat žádný hon na čarodějnice, Rusové u nás mají šanci jako kdokoliv jiný, když se úplně očistí od tehdejších praktik. Vyhráli jsme bitvu, ale rozhodně ne válku, problémy s dopingem rozhodně neskončí, ale ten boj nad ním začínáme vyhrávat.

Pojďme do Česka. Jaký je aktuálně stav našeho biatlonu?

Jsme teď nahoře, ale uvědomujeme si, že časem určitě přijdou horší chvíle. My ale děláme všechno pro to, aby tu dobré časy byly dál. Většinu peněz, které jsme získali, dáváme do mládeže a věřím, že se nám to časem vrátí.

Ondřej Moravec.

Velmi dobré jméno si získaly akce v Novém Městě na Moravě, kam chodí na závody třicet tisíc diváků. Čím to je, že mají závody v Česku takový zvuk?

Potřebujete k tomu dvě věci: dobré výkony závodníků, a když je máte, musíte být úspěšní i v diplomacii. Nám se to daří. V roce 2006 se dala dohromady parta lidí kolem tehdejšího šéfa Vaška Fiřtíka a ta parta je tu až na Vaška, který zemřel, dosud. Díky tomu se nám daří získávat Světové poháry, šampionáty a další důležité závody.

Do nového čtyřletého olympijském cyklu jste vstoupili se zahraničními trenéry (Nory), kteří jsou u týmu historicky poprvé. Co si od toho slibujete?

Noví trenéři nám především dají nový impuls. Díky Egilovi (Gjellandovi) máme nový styl přípravy, který by časem měl sklízet ovoce. Je to jeden ze tří nejlepších koučů na světě a já jsem rád, že jsme ho získali. Je to člověk, v něhož mám naprostou důvěru. Navíc v pozicích sportovního ředitele Ondry Rybáře a kouče mužů Zdeňka Vítka jsme udrželi kontinuitu.

Jak bude vypadat budoucnost českého biatlonu?

Je tu velký potenciál. Adam Václavík i Markéta Davidová mají velký talent, mají velké předpoklady stát se absolutní špičkou. Věřím, že zacelí díru, až odejde úspěšná generace kolem Verči Vítkové, Michala Šlesingra a Ondry Moravce, u nichž není jisté, jestli se zúčastní další olympiády za tři roky v Pekingu. Budou se rozhodovat každou sezonu, co dál.

A co se týká vedení českého biatlonu?

Nechci dopadnout jako fotbal, kde se peníze lijou spíš do lidí na svazu a do svazových budov. My máme na sekretariátu dva a půl člověka. Naopak vše investujeme do toho, abychom získali malé děti. Abychom udělali vše podstatné a měli čisté svědomí kvůli příštím generacím.