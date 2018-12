Odloženo. Mužští biatlonoví vytrvalci měli ve středu smůlu, proti byla mlha

Pokljuka / Praha Úvodní individuální závod Světového poháru v biatlonu se ve středu v Pokljuce neuskuteční. Ve slovinském středisku měli jet muži vytrvalostní závod na 20 km, ale organizátoři nejdříve start kvůli mlze o dvacet minut posunuli a posléze ho zrušili. Muži by měli jet ve čtvrtek od 10:15 před ženami, které mají vyrazit do závodu na 15 km ve 14:15.

Mezi 110 startujícími se měla představit i česká pětice Ondřej Moravec, kterého minulý týden trápily žaludeční problémy, Michal Šlesingr, Michal Krčmář, Tomáš Krupčík a Adam Václavík.



Mlha komplikovala především situaci na střelnici. Závod měl začít ve 14:15, rozhodčí start posunuli na 14:35, ale ještě předtím ho odvolali. „Zkrátka nejsou dobré podmínky. Je to dlouhý závod a mlha by v kombinaci se stmíváním nedovolila, aby měli všichni stejné podmínky,“ řekl ředitel závodu Slovinec Borut Nunar.

Tough luck for the first individual of the season. Competition is canceled for the day. More news to follow #POK18 pic.twitter.com/siYOjwV3SH