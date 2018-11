Sáblíková vede Světový pohár, na otevřené dráze v Japonsku skončila druhá

Tomakomai (Japonsko) Rychlobruslařka Martina Sáblíková byla na Světovém poháru v japonském Tomakomai druhá v závodu na 3000 metrů a posunula se do čela seriálu. Česká reprezentantka nestačila jen na Kanaďanku Isabelle Weidemannovou, která si připsala premiérový triumf.

Sáblíkovou dělilo na otevřené dráze, na které se závodilo poprvé od roku 2008, od vítězství 2,82 sekundy.



„Ač se to nezdálo, strašně foukalo, že nás to až jako zastavilo. Opravdu to bylo hodně náročné a namáhavé. Jsem strašně ráda, jak to dopadlo. Bylo vidět, že holky, které minulý týden zajely čas 4:05, najednou měly čas kolem 4:15,“ uvedla Sáblíková.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka se představila v poslední rozjížďce a tradičně začala pomaleji. V polovině trati byla trojnásobná olympijská vítězka šestá, do posledního kola však najížděla již jako třetí. Nakonec se jí podařilo předstihnout i v konečném hodnocení třetí Italku Francescu Lollobrigidaovou a o jedno místo vylepšila svůj výsledek z Obihira z minulého týdne.

Sáblíková se tak jako jediná rychlobruslařka dokázala probojovat na obou ‚trojkách‘ v SP na stupně vítězů a je v čele seriálu. „Samozřejmě to registruju a musím říct, že když mi to řekli, tak jsem si to docela užívala. Nečekala jsem, že se mi tohle podaří. Jsem hrozně ráda za to, jak sezona zatím probíhá. Vidím, že to ve mně je. Uvidíme, jak to pojede dál,“ uvedla jedenatřicetiletá česká reprezentantka.

Po olympiádě totiž Sáblíková déle odpočívala, doléčila zranění a na novou sezonu začala trénovat později. „Na dlouhých tratích je to pro mě zatím nad očekávání. Je vidět, že všechno jde tak, jak má, tedy správným směrem,“ doplnila.

Závody SP se na otevřené dráze konaly poprvé od roku 2008. V italském středisku Baselga di Pin? tehdy Sáblíková 3000 metrů vyhrála. „Na to jsem si nevzpomněla. Od té doby se na otevřené dráze jelo mistrovství Evropy, v minulé sezoně mistrovství světa v Amsterdamu, takže to nebylo tak jiné,“ poukázala na fakt, že naposledy venku závodila v březnu.

Závod pod širým nebem se nevydařil Nizozemce Esmee Visserové, která před sedmi dny tuto trať ovládla a dojela si pro první vítězství v SP. V neděli byla olympijská vítězka na 5000 metrů z Pchjongčchangu až dvanáctá.

Takhle si vyjela Sáblíková zlatou medaili v závodě na 5000 metrů v roce 2010:

V divizi B zvítězila Nikola Zdráhalová časem 4:17,03 a v dalším dílu SP se představí mezi elitou. Natálie Kerschbaummayr byla o více než 18 sekund pomalejší a skončila jednadvacátá.

„Po tom všem, jak to bylo v Obihiru, i tady, kdy se mi nevyvedla patnáctistovka, je pro mě neděle nejlepší ze všech závodů v Japonsku,“ řekla Zdráhalová, které by čas stačil v ‚áčku‘ na 7. místo.

„Nechci říct, že mi na otevřené dráze hrálo počasí do karet, protože foukalo všem. Záleží, komu foukne víc, kdo jede po úpravě ledu... Dostala jsem se do elitní skupiny, ale v Polsku se pojede pět kilometrů, já tuhle trať nevyhledávám,“ uvedla rychlobruslařka, která by v budoucnosti měla převzít roli české jedničky po Sáblíkové.

Poslední vystoupení v Japonsku má za sebou i Sebastian Druszkiewicz, který byl v závodu na 5000 metrů stejně jako v Obihiru třináctý v divizi B.

Seriál Světového poháru bude pokračovat od 7. do 9. prosince v polském Tomaszówě. „Jsem ráda, že to není takový stereotyp a člověk se podívá na nová místa. To platilo i teď o Japonsku, i když do Asie obecně moc létat nemusím, zvládli jsme to tady. V Tomaszówě jsem nikdy nebyla, teď tam jeli junioři, uvidíme, jaké budou časy a my i podle toho zjistíme, jak to bude plus minus vypadat,“ dodala Sáblíková.