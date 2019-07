Šachový podvodník. Dobře, že ho na té toaletě nachytali, říká předseda českého svazu

PRAHA Osmapadesátiletý český velmistr s lotyšsko-ukrajinskými kořeny Igors Rausis působil v tuzemském šachu poslední roky jako zjevení. V pokročilém věku zaznamenal nevídané zlepšení, v žebříčku Mezinárodní šachové federace se dostal na 40. místo (nyní je na 53. příčce). Minulý čtvrtek ho ale díky kamerovému záznamu na turnaji ve francouzském Štrasburku přistihli, jak pomocí mobilního telefonu podvádí.

„Kamery na záchodech na šachových akcích nebyly nikdy. Šlo o iniciativu pořadatelů turnaje,“ vysvětluje pro Lidovky.cz předseda českého šachu Viktor Novotný.

Lidovky.cz: Co konkrétně nedovoleného Rausis na záchodě prováděl? V čem mu to mělo pomoct?

Igors Rausis na toaletách používal mobilní telefon. V něm měl software, který vyhodnocuje jeho šachové partie. Ten mu pomáhá se v partii dostat do situace, ve které se nachází, a nabízí mu ty nejideálnější možnosti řešení.

Lidovky.cz: Je podvádění v šachu obvyklé? Jak je na tom ve srovnání s jinými sporty, ať už mentálními nebo fyzickými?

Nijak zvlášť odlišně. V každém sportu se najdou tací, kteří podvádějí, v šachu tomu není jinak. Kdybych to měl vyjádřit v číslech, tak na světové úrovni je při podvodech usvědčeno průměrně pět hráčů ročně, na té české jeden.

Lidovky.cz: Jak si mohou šachisté během partie pomoci a co mají naopak zakázáno?

V šachu není v podstatě žádná možnost pomoci. Jedinou situací je možnost využít konzultaci s trenérem při zápasech mezi týmy, které se hrají obvykle ve formátu čtyři na čtyři. Při individuálních zápasech na mezinárodním poli je člověk odkázán pouze na sebe a své schopnosti. Zakázanou mají jakoukoliv komunikaci ohledně probíhající partie či využívání šachových softwarů, které mohou probíhající partii simulovat. Ve zkratce nemůžou mít u partie jakékoliv elektronické zařízení.

Lidovky.cz: Kdo to kontroluje?

Na šachových akcích je vždy rozhodčí. Ať už jde o vrcholný turnaj či okresní soutěž. Na prestižních mítincích jsou samozřejmě kontroly o mnoho důkladnější. Soutěžící před partií například prochází detektorem kovu, kontroly jsou důkladné. U regionálních zápasů v Česku je pak jako rozhodčí jeden zástupce z týmu, který má rozhodcovskou licenci.

Lidovky.cz: Bývá podezřelé, když hráč během partie odejde na záchod?

Vzhledem k tomu, že průměrná partie trvá pět až sedm hodin, tak je to naprosto přirozený jev. Jsme lidské bytosti a pitný režim, aby fungoval mozek, se dodržovat musí. Obvykle to podezřelé chování není, hráči si většinou dojdou třeba čtyřikrát, což je normální. Rausis se posledních šest let až nezvykle hodně zlepšoval.

Lidovky.cz: V podezření byl již delší dobu, proč byl ale usvědčen až teď? Měli na něj rozhodčí spadeno?

Několik stížností na něj bylo už v minulosti. Podezření na podvádění pana Rausise už jsme měli dlouho, to zlepšení bylo dost nevšední. Dosud byl kontrolován vždy negativně, takže jsme nemohli nic dělat. Teď jsme proto rádi a cítíme zadostiučinění, že se jeho podvod oficiálně prokázal.

Igor Rausis si utrhl z ostudy kabát.

































Lidovky.cz: Jak je Rausis vnímaný českou šachovou komunitou?

Ne úplně pozitivně. Během svého působení v Česku se dostal na třetí místo domácího žebříčku, ale neustále se vyhýbal působení v české reprezentaci. Rausis navíc nemluví dobře česky, takže vzniká určitý odstup. Spousta hráčů i expertů o něm říkala, že hraje jako robot. Pochybný byl i jeho výběr turnajů. Se svým ELO téměř dosahujícím šachisty velmi uznávané hranice 2700 bodů se účastnil turnajů, kde narážel na hráče zhruba o tři třídy slabší. Další podivnou věcí, kterou dělal, bylo domlouvání remíz v případě, kdy měl výhodnější pozici na šachovnici.

Lidovky.cz: Existuje někdo další, kdo se v takto pokročilém věku výrazně zlepšil?

Ve věku nad čtyřicet let je velmi těžké se zlepšovat, jde o výjimečné případy. Lidský mozek už nefunguje tak skvěle jako předtím. Spíše bych řekl, že jde o amatéry, kteří mají na šach spoustu času a chutě se zlepšovat. Rád bych ale vypíchl jednu zářivou výjimku. Vlastimil Jansa se stal seniorským mistrem světa v šachu a nadělil si tím tak krásný dárek ke svým 76. narozeninám.

Lidovky.cz: Případem se má zabývat i policie. Za jaké činy může být Rausis stíhaný?

Zájem francouzské policie o tuto kauzu jsem zaznamenal, je to logické. Vidím tam jeden hlavní prohřešek Rausise, tím je nezákonné obohacování vlastní osoby. Jsem na další průběh velmi zvědavý.

Lidovky.cz: Jakou částku mohl Rausis podvody získat?

Netroufnu si tvrdit přesnou částku, není přesně dokázáno, jak dlouho mu podvody procházely. Například ale turnaj ve Štrasburku byl o tisíc euro. Pokud bych měl odhadnout obnos, kterým se Rausis obohatil, bude se pohybovat v horizontu statisíců. Otázkou je také, kolik si vydělal peněz, když startoval za Bangladéš a Lotyšsko, které dříve na rozdíl od Česka reprezentoval i na mezinárodní úrovni.

Lidovky.cz: Bude mít tato kauza například negativní dopad na český šach?

Nemyslím si. Vzhledem k tomu, že nás Rausis nereprezentoval na mezinárodním poli, bych to považoval za selhání jedince. Naopak si myslím, že se teď atmosféra na české scéně uvolní. Český šachový svaz měl s frýdeckomísteckým klubem Rausise napjaté vztahy. Ale je to přirozené, že ho klub bránil. Byl to jeho nejlepší hráč a navíc tam domlouval mladým nadějím různé mezinárodní turnaje. V médiích se teď tato kauza hodně řeší a jak se říká: I negativní reklama je reklamou. (směje se)

Lidovky.cz: Rausis si pomáhal softwarem v mobilním telefonu. Jaké další druhy podvádění se v historii šachu objevily?

Nejznámějším byl v 19. století takzvaný Turek, který byl představen i Marii Terezii. Ten byl vydávaný za šachový automat, ve skutečnosti byl ale propracovaným podvodem. Šlo o skutečného člověka, který se v případě kontroly vnitřku skříně přemísťoval z jedné strany na druhou, aby unikl z dohledu diváků. Během hry ovládal Turkovu ruku, přičemž o postavení na šachovnici byl informován pomocí magnetů, na které si svítil svíčkou. Turek hrál v různých zemích Evropy a Ameriky po téměř 84 let a porazil mnoho vyzývatelů včetně státníků jako Napoleon Bonaparte a Benjamin Franklin. Ačkoliv mnoho lidí vyjádřilo podezření, že uvnitř stroje se někdo ukrývá, veřejně byl trik vysvětlen až roku 1857 v americkém periodiku The Chess Monthly. V té době již Turek neexistoval: roku 1854 shořel při požáru muzea ve Filadelfii.

Lidovky.cz: Které z podvodů byly nejslavnější?

Tady bych jednoznačně vypíchl šachovou olympiádu z roku 2010 v Chanty-Mansijsku. Mezinárodní mistr Cyril Marzolo poslal během šachové olympiády velmistrům Sebastienu Fellerovi a Arnaudu Hauchardovi několik set SMS zpráv s telefonními čísly během jejich partií . Čísla fungovala jako kód. První dvě číslice byly vždy 06, následující dvě číslo tahu, další dvě dvojice označovaly výchozí a konečné pole, poslední byla náhodná. Arnaud Hauchard se po SMS konzultaci s Marzolem vracel do hrací místnosti a tahy oznamoval domluveným pózováním. Francouzská šachová federace potrestala hráče za prokázaný podvod s pomocí počítače, což se stalo poprvé na vrcholné akci. Skandál pak fatálně otřásl vírou v dominanci strategie nad matematickým propočtem.

Lidovky.cz: A co aféra z roku 2006, kdy se z podvádění vzájemně během souboje o titul mistra světa obviňovali Topalov a Kramnik?

Tady je to trochu specifičtější. Šlo o jednu z největších událostí jejich šachového života. Problémem bylo to, že oba šachisté měli své privátní záchody a Kramnik jakožto vášnivý kuřák navštěvoval toalety častěji. Můj osobní názor je ten, že manažer Topalova Silvio Danailov zaútočil na Kramnika proto, aby zvýšil sledovanost šachu. Mimochodem Danailov je momentálně trestně stíhaný v Bulharsku ohledně šachových dotací