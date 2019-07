Publikum na straně Federera. Diváci by měli Djokoviče příště více respektovat, vzkazuje Becker

LONDÝN Fanoušci byli ve finále wimbledonské mužské dvouhry na straně Rogera Federera, v jeden moment byl dokonce Novak Djokovič diváky vypískán."Jak Novaka znám, tak ho to spíše namotivovalo k vítězství v pátém setu. Bylo ale vidět, že je napjatý a díval se vyzývavě do davu. Ale to je jeho styl, Nole rád ventiluje emoce," řekl bývalý trenér Srba Boris Becker.

Vítězství v nejdelším finále wimbledonské dvouhry a celkový 16. triumf na grandslamu ho posunul blíže k rekordnímu Švýcarovi, který má grandslamových vavřínů 20.

Srbský tenista však ve finále nebojoval jen proti švýcarskému gentlemanovi. Proti byla i značná část publika, které tleskalo při chybách Djokoviče.

„Jak Novaka znám, tak ho to spíše namotivovalo k vítězství v pátém setu. Bylo ale vidět, že byl napjatý a díval se vyzývavě do davu. Ale to je jeho styl, Nole rád ventiluje emoce,“ řekl bývalý trenér Srba Boris Becker.



Federer je známým miláčkem davu na Centre Courtu. Rekordní vítěz osmi wimbledonských titulů byl v průběhu zápasu podporován většinou z 15 tisícového davu, během zápasu se však jeho podpora masivně zvětšovala.

Nejvýraznějším momentem bylo vypískání dvaatřicetiletého Srba, který u hlavní rozhodčího Damiana Steinera reklamoval to, že podle něj si vzal Švýcar v jedné ze sporných situací jestřábí oko příliš pozdě.

„Federer je největším tenistou všech dob, má právo na to získat lásku publika. Na druhé straně by ale diváci měli více respektovat pětinásobného šampiona. Doufám však, že příští rok spolu budou hrát znovu, to by bylo skvělé,“ uzavírá trojnásobný vítěz Wimbledonu Becker.