Fantastická Strýcová. Na Wimbledonu vyhrála čtyřhru a stane se světovou jedničkou

LONDÝN Tenistka Barbora Strýcová poprvé vyhrála čtyřhru na grandslamu a stane se světovou jedničkou v deblovém žebříčku WTA. V odloženém finále na trávě ve Wimbledonu zdolaly s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej kanadsko-čínskou dvojici Gabriela Dabrowská, Sü I-fan 6:2, 6:4.

Čtyřhra - finále: Strýcová, Sie Šu-wej (3-ČR/Tchaj-wan) - Dabrowská, Sü I-fan (4-Kan./Čína) 6:2, 6:4.

V úvodním zápase na hlavním kurtu zdolal Novak Djokovič Švýcara Rogera Federera a ovládl mužskou část turnaje.

„Je nepopsatelné, co cítím. Je snad jen deset minut po utkání a přijde mi to nereálné, ale zároveň báječné,“ řekla Strýcová na tiskové konferenci po utkání. „Jsem šťastná, vyhrála jsem první grandslamový titul, čehož bych nedosáhla bez své skvělé parťačky Sie. Jsem pyšná, co jsme společně dokázaly.“

Strýcová prožila v Londýně v 33 letech životní turnaj. Ve dvouhře postoupila až do semifinále a dnes se Sie Šu-wej ovládly i odložené finále čtyřhry. To se původně mělo hrát už v sobotu večer, ale nestihlo se kvůli bezmála pětihodinovému finále mužského deblu. „Čekaly jsme na zápasy dlouho a náročné to bylo hlavně v sobotu, protože jsme byly připravené jít hrát a pak byl zápas přeložen,“ řekla Strýcová.

Ve světovém žebříčku deblistek se Strýcová posune do čela ze třetího místa a na trůnu vystřídá Kristinu Mladenovicovou z Francie. „Je to velká pocta a znovu, je to nereálné. Byl to můj cíl, opravdu velký, na začátku roku,“ řekla.

Jedničkou bude jako sedmá česká či československá tenistka v historii. Před ní to byla naposledy Kateřina Siniaková, jež s Barborou Krejčíkovou na wimbledonské trávě triumfovaly loni. Bude druhou nejstarší hráčkou, která se poprvé stala první deblistkou světa. Starší byla jen Květa Peschkeová, která to dokázala v 35 letech.

Zatímco Strýcová byla dnes v grandslamovém finále nováčkem, její o necelé tři měsíce starší partnerka už získala třetí trofej. Ve Wimbledonu triumfovala s Pcheng Šuaj v roce 2013, o rok později přidaly s Číňankou titul z Roland Garros. Společně už mají Strýcová se Sie Šu-wej na kontě pět deblových titulů, z toho čtyři letos.

Na ten wimbledonský se načekaly. Po odkladu ze soboty totiž dnes před nimi na centrálním kurtu bojovali pět hodin Novak Djokovič a Roger Federer, než srbský obhájce zdolal švýcarského rivala v tie-breaku pátého setu. Deblové finále poté naopak trvalo jen 66 minut.

Cestou za titulem neztratily Strýcová a Sie Šu-wej ani set, což se ve Wimbledonu naposledy povedlo sestrám Sereně a Venus Williamsovým před deseti lety. „V Paříži jsme letos na Roland Garros hodně chtěly uspět a hrály svázaně, ve stresu. Tady ve Wimbledonu jsme se od prvního kroku na trávu smály a užívaly jsme si to. Vydrželo nám to celý turnaj, což byl hlavní klíč,“ řekla Strýcová.