Odměna za úspěšné finále, Strýcová se po triumfu stala deblovou jedničkou

LONDÝN Tenistka Barbora Strýcová je po wimbledonském triumfu poprvé světovou jedničkou ve čtyřhře. V čele žebříčků dvouhry zůstali šampion z londýnské trávy Novak Djokovič a Ashleigh Bartyová. Karolíně Plíškové dál patří třetí a Petře Kvitové šesté místo, wimbledonská vítězka Simona Halepová je čtvrtá.

Třiatřicetiletá Strýcová poprvé vyhrála čtyřhru na grandslamu, v nedělním finále triumfovala s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej. Deblovou světovou jedničkou se stala jako sedmá česká tenistka v historii. Na trůnu vystřídala Kristinu Mladenovicovou z Francie, před níž má náskok 455 bodů.

„Je nepopsatelné, co cítím. Je snad jen deset minut po utkání a přijde mi to nereálné, ale zároveň báječné,“ řekla Strýcová na tiskové konferenci po utkání. „Jsem šťastná, vyhrála jsem první grandslamový titul, čehož bych nedosáhla bez své skvělé parťačky Sie. Jsem pyšná, co jsme společně dokázaly.“



Cestou za titulem neztratily Strýcová a Sie Šu-wej ani set, což se ve Wimbledonu naposledy povedlo sestrám Sereně a Venus Williamsovým před deseti lety. „V Paříži jsme letos na Roland Garros hodně chtěly uspět a hrály svázaně, ve stresu. Tady ve Wimbledonu jsme se od prvního kroku na trávu smály a užívaly jsme si to. Vydrželo nám to celý turnaj, což byl hlavní klíč,“ řekla Strýcová.



Ve dvouhře došla Strýcová v Londýně nečekaně až do semifinále a v žebříčku se posunula z 54. na 32. místo. Překvapivá čtvrtfinalistka Karolína Muchová se poprvé dostala do první padesátky, patří jí 43. pozice.



Nové lídry má i mužské deblové pořadí, v čele jsou po triumfu v All England Clubu Kolumbijci Juan Sebastian Cabal a Robert Farah.