Zvažovala konec, teď je Strýcová na vrcholu. Jsem šťastná, zářila po vyhraném Wimbledonu

PRAHA Očekávalo se, že na letošním Wimbledonu mohou české barvy hodně zazářit. Ať už stálice Petra Kvitová, Karolína Plíšková, nebo kometa Markéta Vondroušová. Jako nejúspěšnější nakonec z All England Clubu odjížděla veteránka Barbora Strýcová, která s Tchajwankou Sie Šu-wej ovládla čtyřhru a v singlu ji vyřadila až v semifinále rekordmanka Serena Williamsová.

S příchodem třicítky se přitom v tenisovém světě začíná přemýšlet o konci kariéry. Už v závěru roku 2016 Barbora Strýcová v rozhovoru pro Pátek LN na toto téma řekla: „Ten moment se blíží a cítím to na sobě čím dál častěji.“ Tehdy ve třiceti letech zažívala své nejúspěšnější období. Po zisku bronzu na OH v Riu, průniku do elitní dvacítky a dalším triumfu ve Fed Cupu si přála „vyhrát ještě další turnaj, na grandslamu se dostat do druhého týdne singlu a udělat nějaký velký výsledek“. Dosáhnout toho měla pod trenérem Tomášem Krupou, jehož přínos si nemohla vynachválit.

Našla balanc

Stihla toho od té doby docela hodně, ale stále tomu chyběl opravdový vrchol. Do osmifinále velké čtyřky, což znamená účast i ve druhém týdnu grandslamových turnajů, se dostala třikrát. V říjnu 2017 získala v Linci druhý singlový titul kariéry. A loni v listopadu se pátým vítězstvím ve Fed Cupu rozloučila s reprezentací.

To už Strýcovou vedl úspěšný David Kotyza, rodinný přítel z Plzně, který ji znal od dětství a před mnoha lety trénoval při přechodu z juniorky mezi dospělé. Tomáš Krupa totiž na podzim 2017 přešel ke Karolíně Plíškové, což mezi oběma krajankami nadělalo zlou krev.

„David ví, že už s mým stylem moc nezmůže. Ale skládáme spolu taktické střípky. I některé technické věci mi pomáhají. Chce, abych nehrála stereotypně, abych se častěji dostávala na síť, abych vybrousila podání...,“ popisovala Strýcová spolupráci.

K ní přibrali i bývalého skvělého deblistu Lukáše Dlouhého. „Bára dává tenisu všechno. V něčem musí brzdit, v něčem přidat. A tenhle balanc teď našla. Někomu to klapne ve dvaceti, někomu později a někomu vůbec. Buďme rádi, že je teď na výši psychicky i fyzicky. Za mě klobouk dolů, že ve třiatřiceti tohle předvádí. To není sranda,“ oceňuje Dlouhý, jak se Strýcová, proslulá svým emotivním projevem, drží ve špičce.



Jízda na autopilota

Že si Kotyzovy rady bere k srdci, Strýcová na Wimbledonu plně prokazovala. Do semifinále dvouhry se prodrala díky útočnému stylu, kdy se systémem servis-volej vydávala často na síť. Při cestě mezi nejlepší kvarteto ztratila set pouze ve čtvrtém kole a nestačila na ni například nasazená čtyřka Kiki Bertensová. „Sice je malá, ale kolikrát ji kdo prohodí? Jde tam ve správný moment, po správném úderu a to je klíč k úspěchu. To je prostě to zvíře Bára,“ pronesl během turnaje Dlouhý.

Při úspěšné singlové jízdě trochu zůstával v pozadí její postup ve čtyřhře, které se i za cenu ušetřených sil nechtěla vzdát. V úvodních jedenácti dnech odehrála celkem stejný počet zápasů. Někdy musela ze singlu na debl přesedlat během jedné dvou hodin. „Z postupů mám fakt radost, ale moc mi to nejde prodat. Jsem strašně unavená,“ přiznávala. „Jedu takový autopilot, každý den je něco.“

I když ji Serena Williamsová v semifinále singlu vyřídila za necelou hodinu, nakonec se Strýcová vysněné trofeje na nejslavnější trávě světa dočkala. Ve finále čtyřhry se Sie Šu-wej v úplně posledním utkání turnaje zdolaly kanadsko-čínskou dvojici Gabriela Dabrowská, Sü I-fan 6:2, 6:4.

Barbora Strýcová a Hsieh Su-wei s trofejí pro vítězky Wimbledonu.

„Je nepopsatelné, co cítím. Přijde mi to nereálné, ale zároveň báječné. Jsem šťastná, vyhrála jsem první grandslamový titul,“ radovala se Češka po životním vítězství, jímž vygradovalo spojení se stejně starou Tchajwankou, které začalo loni na jaře. „Nedosáhla bych toho bez své skvělé parťačky Sie. Jsem pyšná, co jsme společně dokázaly.“

Na letošním Wimbledonu si Strýcová vydělala 858 tisíc liber (v přepočtu zhruba 24 milionů korun), z nichž po zdanění dostane zhruba polovinu. Nová deblová světová jednička si však odvezla také další cenné zkušenosti. „Dokázala jsem tady překonat samu sebe ve chvílích, v kterých jsem si dřív říkala, že už to dál nejde,“ uvedla a ke své proměně v poslední době dodala: „Jak jsem starší, tak si víc rozumím. A všechno mi ulehčuje, když si uvědomím, že tenis je součástí mého života, ale není všechno. V životě bych ráda dělala i jiné věci, než se honila za žlutým míčem.“

Je to signál, že se chce v nejbližší době loučit? Po dosažení úspěchu, za nímž tak vytrvale šla? „Dokončím sezonu a uvidím, co dál. Chci končit na nejvyšší úrovni.“