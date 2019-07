Finále s Federerem bylo největší zkouškou mé kariéry. Jsem stále vyčerpaný, přiznává Djokovič

BĚLEHRAD Novak Djokovič popsal svoje vítězství ve Wimbledonu nad Rogerem Federerem jako největší tenisovou zkoušku jeho kariéry. "Prostě jsem se tam jenom snažil duševně i fyzicky zůstat. Najít tu sílu a sebevědomí k tomu, hrát stejný tenis ve všech okamžicích, což se mi povedlo. Jsem velmi, velmi, velmi šťastný a pyšný na tento úspěch. A samozřejmě také vyčerpaný," hodnotí finálové klání aktuální světová jednička.

Srbský tenista odvrátil dva mečboly, aby otočil finálový zápas ve Wimbledonu a po pěti hodinách získal pátý wimbledonský titul v poměru 7:6,1:6,7:6,4:6 a 13:12.

Roger Federer bojoval o rekordní devátý titul na londýnské trávě.

A byl opravdu blízko.

Vždyť v prvním setu měl v tiebreaku výhodu vedení 5:3, ve třetí sadě mel zase setbol. Při dvou mečbolech Švýcara však Djokovič Federera k ničemu nepustil a s přehledem je odvrátil.

„Byla to největší zkouška mé dosavadní kariéry. Roger na síti a to všechno okolo hrálo proti mně. Při mečbolech jsem to měl jednoduché. Prostě jsem se tam jenom snažil duševně i fyzicky zůstat. Najít tu sílu a sebevědomí k tomu, hrát stejný tenis ve všech okamžicích, což se mi povedlo. Jsem velmi, velmi, velmi šťastný a pyšný na tento úspěch. A samozřejmě také vyčerpaný,“ ohlíží se Djokovič za svým triumfem.

Švýcar ve finále nasbíral o 14 fiftýnů více, měl dokonce o 40 vítězných míčů více než Djokovič.



Federer v průběhu setkání vyhrál o 14 bodů více než Djokovič.

Srbská světová jednička nyní zvítězila ve čtyřech z poslední pěti grandslamových turnajů a blíží se se 16 grandslamy dvojici Nadal a Federer. Španělský tenista má vavřínů 18, legendární Švýcar 20.