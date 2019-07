Cítím se stále konkurenceschopná, vzkazuje po finálové prohře nejstarší vítězka grandslamu Williamsová

LONDÝN Serena Williamsová i po prohře ve finále Wimbledonu a promarněné šanci vyhrát rekordní 24. titul na grandslamu necítí velký tlak na svoji osobu kvůli přepisování historických milníků. "V mládí mě učili, abych se nedívala na statistiky a rekordy. Zaměřuji se pouze na svoji hru, to je to, co dělám od 18 let," vysvětluje Williamsová.

Sedmatřicetiletá Američanka byla ve finále nečekaně hladce přehrána po 56 minutách Rumunkou Simonou Halepovou, která se po vítězství dvakrát 6:2 dočkala prvního vítězství ve Wimbledonu. Williamsová se ve finále Wimbledonu trápila, Rumunka Halepová ji hladce porazila ve dvou setechOdkaz Porážka znamená pro aktuálně desátou hráčku světa fakt, že ve třetím grandslamovém finále v řadě nevyhrála. První bylo na Wimbledonu s Němkou Angelique Kerberovou, druhým byl kontroverzní zápas na US Open s Japonkou Naomi Ósakaovou, kde nazvala hlavního rozhodčího utkání Carlose Ramose zlodějem a lhářem. Poslední grandslamový titul se datuje do roku 2017. To Američanka v osmém týdnu těhotenství před narozením dcery Olympie porazila ve finále Australian Open, kde zdolala svoji sestru Venus 6:4 a 6:4 a přiblížila se s 23 grandslamovými tituly o jeden za záda legendární Margaret Courtové. „V mládí mě učili, abych se nedívala na statistiky a rekordy. Zaměřuji se pouze na svoji hru, to je to, co dělám od 18 let,“ tvrdí Williamsová. Poslední porážka proti bezchybné Halepové na Serenu nahrnula vše. Rumunská tenistka svoji strojově přesnou hrou donutila Williamsovou k několika chybám, na které fanoušci nejsou zvyklí.

Serena Williamsová je nejstarší ženou, která kdy vyhrála grandslamový titul, vítězství na Australian Open dosáhnula ve věku 35 let a 125 dnů, podle jejích slov však věk bariérou není. „Vypadá to, že je těžší a těžší se vůbec do finále grandslamu dostat, stojí to neskutečné úsilí. Cítím se ale stále neuvěřitelně konkurenceschopná, jinak bych tady opravdu už nebyla,“ uzavřela.