Satoranského 20 bodů Chicagu na výhru nestačilo. Střelcem dne byl LaMarcus Aldridge

Orlando Český basketbalista Tomáš Satoranský podruhé v této sezoně pokořil hranici 20 bodů, jeho Chicago však přesto prohrálo na hřišti Orlanda 95:103 a nenavázalo na poslední výhry. Bulls navíc nevyužili možnost přiblížit se osmému místu zaručujícímu play off, které drží právě Orlando. Druhý nejlepší český sportovec tohoto roku vedle 20 bodů zaznamenal i šest doskoků a tři asistence. V posledních třech zápasech má průměr 17,6 bodu na utkání.

Satoranský byl druhým nejlepším střelcem svého týmu po Zachu LaVinovi. Ten na 26 bodů a stejný počet proměněných střel z pole potřeboval více než dvakrát tolik pokusů. Český rozehrávač trefil čtyři ze sedmi střel za dva body a čtyři z pěti trojek. Lepší v této sezoně byl jen začátkem listopadu, kdy 27 body proti Atlantě vytvořil nové české maximum v soutěži. Celkově se na 20 a víc bodů dostal pošesté v kariéře.



Chicago mělo i díky Satoranskému skvělý vstup do zápasu v podobě šňůry 9:0. Jediný Čech v soutěži nejprve po zisku nájezdem do koše skóroval na 6:0, poté „floaterem“ zvyšoval na 11:7 a vzápětí hezkou přihrávkou vyzval spoluhráče Cartera ke smeči. Ve druhé čtvrtině krátce po návratu do hry přidal svou první trojku, další parádní přihrávku na smeč LaVinovi a opět úspěšný nájezd. Sám tak v podstatě zařídil sedm bodů v řadě, kterými vrátil Bulls vedení.

Druhou půli začal dvěma rychlými trojkami, pak se ale Chicago v útoku na chvíli odmlčelo a Orlando šlo do vedení, které už nepustilo. Satoranský ještě trojkou na 86:90 udržel naději, ale další pokus o vyrovnání minul, a jelikož se jeho spoluhráčům příliš nedařilo, Magic slavili vítězství po třech předchozích porážkách.

„Je těžké vyhrát venkovní utkání, když máte 15 ztrát a soupeř má 13 bloků. Orlando je velmi dobře bránící tým a my si s tím neporadili,“ řekl trenér Chicaga Jim Boylen, jehož svěřenci v poslední čtvrtině dali jen 14 bodů.

Mistrovské Toronto v oslabené sestavě bez Pascala Siakama a Marca Gasola vzdorovalo Indianě, ale nakonec prohrálo 115:120 po prodloužení. Na čtvrtém místě Východní konference si tak nechalo odskočit třetí Miami, které zvítězilo 107:104 nad Utahem a na svém hřišti má bilanci 13 výher a jedinou porážku. Na Toronto se navíc vedle Indiany tlačí i Philadelphie, která přehrála Detroit 125:109 i díky 35 bodům Tobiase Harrise a triple doublu Bena Simmonse (16 bodů, 13 doskoků a 17 asistencí).

Střelcem dne byl LaMarcus Aldridge, který svým maximem v sezoně 40 body pomohl San Antoniu k vysoké výhře 145:115 nad Memphisem. Spurs měli úspěšnost střelby výborných 67 procent. Už v první čtvrtině nastříleli 46 bodů, což je nejvíce za jednu čtvrtinu, co kdy Grizzlies inkasovali.

O výhře Denveru 113:111 nad Phoenixem rozhodl tři vteřiny před koncem Jamal Murray, když naznačil nájezd, zbavil se obránce a dlouhou střelou za dva body mířil přesně. Celkem k výhře přispěl 28 body, Nikola Jokič přidal triple double za 22 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí. Za Phoenix mělo hned osm hráčů dvouciferný počet bodů.

Pro Denver to byla sedmá výhra za sebou a uhájil tak druhou příčku v tabulce Západní konference před Houstonem, který zvítězil 113:104 v Sacramentu. James Harden k tomu přispěl 34 body, Russell Westbrook přidal 28 bodů.

Trápící se Minnesota zaznamenala už desátou porážku v řadě, když nestačila ani na nejhorší tým Západu Golden State. Warriors zvítězili 113:104 a připsali si teprve sedmou výhru.

Cleveland zdolal Atlantu 121:118 a zaznamenal třetí výhru po sobě. To se mu povedlo poprvé od loňského dubna. Atlanta naopak poosmé za sebou prohrála, nepomohlo jí ani 30 bodů Trae Younga. Hawks jsou nyní nejhorším týmem soutěže.