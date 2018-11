Dosud neviděné Schumacherovo video. Plný emocí hovoří o své kariéře

PRAHA Psal se říjen 2013. Na židli před kameru usedla legenda formule 1 Michael Schumacher, která mluvila o své kariéře a svých pochybnostech o vlastní osobě. Nevěděl, co se stane za dva měsíce…

Do objektivu nemluvil suverénní závodník, který během let deptal své soupeře stylem jízdy i řadou výher v šampionátu. „Rekordy jsou jedna věc. Ale je velmi důležité nebýt přesvědčen jen o tom, že jsme skvělí, ale být spíše pochybovačný a snažit se dostat výše. Vždycky jsem cítil, že se můžu zlepšit, a to byl asi recept na budoucí úspěch,“ přiznává v rozhovoru, který se objevil na závodníkově webu.



„Úspěch v každém momentu života je o týmové práci. Jako tým jsme daleko silnější, a to platí i ve formuli 1,“ uznává přínos stáje Ferrari.

V jejích barvách získal pět titulů mistra světa, dva přidal i jako člen týmu Benetton.

„Formule 1 je velice obtížná. Jeden z nejvíce těžkých sportů, v jakých se dnes můžete utkávat,“ dodává, přičemž ještě netuší o tom, co ho čeká.

29. prosince 2013 si Schumacher vyrazil zalyžovat do Francie. Při jízdě mimo sjezdovku měl sice nasazenou helmu, jenže náraz hlavou do skály byl silnější. Byl v kritickém stavu, jeho mozek byl nenávratně poškozen, nicméně ani pět let od události není jasné, v jakém stavu je bývalý závodník dnes.

Mick Schumacher oslavuje po první výhře ve Formuli 3.

Radost svému otci může dělat jeho syn Mick, vítěz letošního ročníku formule 3. První místo, kde se radoval z vítězného závodu, bylo v belgickém Spa. Tedy tam, kde poprvé v kariéře zvítězil i jeho otec. „Vypadá to, že okruh Spa je velmi dobrým místem pro naši rodinu,“ usmíval se šťastný syn po závodě.