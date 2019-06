Sen o medaili z domácího MS skončil. Softbalisté ve čtvrtfinále podlehli Kanadě

PRAHA Čeští softbalisté podlehli ve čtvrtfinále mistrovství světa v Praze 0:4 favorizované Kanadě. O víkendu je čekají dva zápasy o 5. až 8. místo, začínají v sobotu v 10:30 proti Venezuele.

Češi se do čtvrtfinále dostali díky čtvrtečnímu vítězství v závěrečném utkání základní skupiny v Havlíčkově Brodě nad Kubou, které zařídil Marek Malý homerunem v dohrávce poslední směny. Dnes narazili na jednoho z hlavních adeptů na titul Kanadu, která ve své skupině vyhrála všech sedm zápasů s celkovým skóre 47:7.

Ze začátku si čeští softbalisté vytvářeli tlak a dostávali se do nadějných pozic. Nejblíže k bodu byli ve třetí směně, když obsadili druhou a třetí metu. Jenže situaci nedokázali zužitkovat. To se naopak povedlo Kanaďanům. Ve třetí směně Derek Mayson odpálil přízemní míček do levého vnějšího pole a běžec ze třetí mety stáhl první bod.

Svěřenci Tomáše Kusého dlouho drželi se soupeřem krok, i díky nadhazovači Michalu Holobrádkovi. Na druhé straně zazářil Kanaďan Sean Cleary, který dal 13 strikeoutů. Čtyřnásobní mistři světa zaznamenali definitivně pojistili své vítězství třemi body v šesté směně.

„Dlouho to bylo vyrovnané, zaskočili jsme je. Přišlo mi, že byli nervózní. Myslím, že ani jejich forma nebyla taková, jak je známe. Je škoda, že jsme nestáhli body, které jsme měli ve hře. Pak by to vypadlo jinak. Chyběl nám rozhodující odpal, který by stáhl body a dovedl je k větší nervozitě,“ uvedl český kapitán David Mertl. „Teď chceme dojít co nejdále. Hlavně porazit Venezuelu a pak se poprat o páté místo, což by byl historický úspěch,“ dodal.



V sobotu se Češi v předposledním duelu na turnaji střetnou s Venezuelou, a pokud jihoamerického soupeře porazí, budou mít šanci zaútočit na své nejlepší umístění z MS. Tím je dosud šesté místo z roku 2000.

„Naším základním cílem bylo postoupit do osmičky a sen byl páté místo. Pořád máme šanci, jestli dvakrát vyhrajeme, budeme pátí a splníme si sen. Ale dnes jsme mohli zahrát ještě o kousek lépe a mohla to být bomba, bohužel,“ řekl trenér Kusý. „První tři směny proti Kanadě jsme byli lepší. Měli jsme skórovat a mohli jsme vyhrát. Ale pak se nakonec prosadili, přeci jen jsou to favorité,“ konstatoval.

Kanada se v semifinále utká s Argentinou, druhou dvojici tvoří Japonsko a obhájce titulu Nový Zéland.