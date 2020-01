Sen o olympiádě pokračuje. Čeští stolní tenisté po výhře nad Indií mají stále šanci

Gondomar Čeští stolní tenisté na úvod druhé fáze světové olympijské kvalifikace družstev porazili Indii 3:1 a drží naději na účast týmu v Tokiu. Po třech asijských soupeřích čeká svěřence Josefa Plachého v nedělním semifinále Maďarsko. Vítěz dopoledního duelu se utká večer o zbylé postupové místo na OH s lepším z utkání Slovensko - Hongkong.

Základ úspěchu proti indickému týmu položili ve čtyřhře Lubomír Jančařík s Tomášem Polanským, které nezlomila ztráta prvního setu. Pavel Širuček pak ve třech vyrovnaných sadách porazil třicátého hráče světa Satjana Gnanasekaran. Jančaříkovi se nepodařilo zápas ukončit, ale Polanský přes hrozivý začátek, v němž prohrával 0:8, přetlačil v pěti setech Gnanasekarana.



„Začal jsem blbě, ale jakmile jsem se dostal do tempa, cítil jsem, že se s ním dá hrát úplně v pohodě. Že na něj zkrátka mám,“ řekl Polanský svazovému webu. „Nevnímal jsem to jako veliké nervy. Šel jsem do zápasu za stavu 2:1, a i kdybych prohrál, věděl jsem, že tam půjde Širu, který má výbornou formu,“ dodal.