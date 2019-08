Šerpy s námi lézt nikdo nenutil, brání se tvrdé kritice první Češka na K2 Kolouchová

praha Klára Kolouchová vylezla jako první česká horolezkyně na všechny tři nejvyšší vrcholy světa - Mount Everest (8848 m. n. m.), K2 (8611) a Kančendžengu (8586). Její červencové zdolání K2 však doprovázela kritika kolegy Tomáše Petrečka.

Když čtyřicetiletá česká horolezkyně na konci července zdolala na čtvrtý pokus K2, na lezení nejtěžší horu na světě, zapsala se mezi české legendy tohoto sportu. Svým výkonem inspirovala řadu lidí, který jí na dálku skládali poklony.



Té se však nedočkala od jednoho z nejlepších českých horolezců současnosti Tomáše Petrečka, který se s Kolouchovou potkal právě v základním táboře před výstupem na K2.

Petreček, jenž na rozdíl od své kolegyně lezl spolu s Markem Novotným a Pavolem Luptákem alpským způsobem (bez použití fixních lan a kyslíkových přístrojů), Kolouchovou obvinil, že ve „své“ expedici neúměrně riskovala s životy šerpů.

Horolezkyně Klára Kolouchová

„Jedinou možností, jak vylézt na vrchol, bylo poslat je (šerpy) do ohromného rizika. Jen zázrakem to nedopadlo katastrofou. Jejich prací je pomoci dobře platícím klientům, kteří chtějí vylézt na vrchol. Má to ale mít hranice. Pokud se šerpové shodnou, že z bezpečnostního hlediska se na horu dále v těchto podmínkách nepoleze, mělo by se jejich stanovisko brát jako rozhodující. A to se bohužel neděje,“ uvedl pro server Aktuálně.cz rovněž čtyřicetiletý Petreček, který stejně jako loni pokus vylézt na K2 po dosažení čtvrtého výškového tábora vzdal.



Kolouchová, která má na svém kontě také vylezení na Čo Oju (šestou nejvyšší horu světa - 8201 m. n. m.), Aconcaguu (nejvyšší horu Jižní Ameriky - 6959), Denali (nejvyšší horu Severní Ameriky - 6194) a Elbrusu (nejvyšší horu Evropy - 5642), však s Petrečkem v tomto ohledu zásadně nesouhlasí.

„Není vůbec pravda, že šerpové riskovali neúměrně své životy. I když mám Tomáše (Petrečka) ráda a obdivuju jeho výkony, v tomhle nemá pravdu. Když jsme se po prvním neúspěšném výstupu museli vrátit do základního tábora, v základním táboře už čekala jiná výprava s jinými šerpy, ke kterým jsem se připojila. Devadesát procent lidí té úspěšné výpravy bylo úplně jiných než v té první,“ vysvětluje Kolouchová, která pracovala jako manažerka pro řadu firem v Česku i v zahraničí, v rozhovoru pro LN.

Lidovky.cz: Kláro, jak to tedy bylo s vaším výstupem na K2?

Nahoru šel po dvou dnech odpočinku úplně jiný tým šerpů, nezatížených špatnou zkušeností z neúspěšného, prvního výstupu. Navíc ti šerpové měli přesné informace, věděli přesně, co jsme předtím měli za potíže, kvůli kterým jsme se museli vrátit do základního tábora. Vzali na sebe riziko dobrovolně tak, jako vždycky. Nebylo by to určitě tak, že by je nahoru někdo nutil lézt. A navíc, my jsme při prvním pokusu lezli jinak než Tomáš (Petreček), vraceli jsme se z větší výšky, zhruba z 8100 metrů, takže jsme věděli, jaké nahoře panují podmínky a že se to dá zvládnout, pokud polezeme jinudy. Tomáš takovou zkušenost neměl.

Klára Kolouchová na Mount Everestu.

Lidovky.cz: Proč vám vůbec onen první výstup nevyšel?

Začínaly se tam vyskytovat laviny, šerpové měli sníh až do pasu, doslova ve sněhu plavali. Bylo velice korektní rozhodnutí nahoru nejít a zkusit to někdy příště.

Lidovky.cz: A nebrala jste jste na sebe neúměrné riziko vy, když jste se po dvou dnech odpočinku vydala ze základního tábora opět nahoru?

Riziko je tam samozřejmě vždycky a to obrovské. Po dvou neúspěšných pokusech z dřívějška byla ale moje hlava nastavená tak, že tam letos vylezu. A i když to na další pokus zase nevyšlo, říkala jsem si, že napočtvrté to už musí vyjít. A navíc to riziko nebylo velké neúměrně. Vždycky jsem věděla, že se můžu vrátit dolů tak jako v prvním případě.

Lidovky.cz: Vy jste jako první Češka vrcholu K2 přece jen dosáhla. Jak složitá pak byla cesta dolů?

Obrovsky. Byla to nejhorší cesta, co jsem kdy absolvovala. Nejtěžších dvanáct hodin mého života. Zatímco směrem nahoru jsme měli obrovské štěstí na krásné počasí, cestou zpátky jsme dostávali informace, že to je dole čím dál horší. Museli jsme se dostat co nejrychleji dolů, jenže cestu nám ztížil fakt, že jištění bylo opravdu na hraně, možná až za ní. Vítr nám zafoukal vyšlapané cesty, vytrhal část lan, nebylo vůbec lehké to zvládnout. Když jsme došli do základního tábora, měla jsem srovnatelnou radost s tím, když se narodily mé dvě děti.

Lidovky.cz: K2 je považována za nejtěžší horu světa? Lákalo vás její zdolání hodně?

To, že to je nejtěžší kopec na světě, dokazuje už jen to, že jsem se třikrát neúspěšně pokoušela dostat se nahoru. Je to neskutečně strmý kopec, na všech jiných si můžete někde odpočinout, ale na K2 to nejde. Neulevíte si, nevydechnete si, musíte být pořád na špičkách, neustále koncentrovaní. O to větší zážitek to pak je, když se vylezete nahoru a vrátíte se do základního tábora.

Lidovky.cz: Na druhou stranu se z K2 díky své náročnosti nestala turistická hora jako z Mount Everestu. Tam lidé v posledních letech umírají stále častěji, protože se na stěně i hřebenu tvoří zácpy a zlezení tak trvá mnohem déle. Co si o tom myslíte?

Je to obrovský problém, jehož řešení nelze odkládat do nekonečna. V Nepálu musejí autority v podobě úřadů vymyslet, jak během lezecké sezony počet lidí na Mount Everestu omezit. Nástroje k tomu jsou, sami horolezci už k nepálským úřadům podali svůj návrh řešení. Teď je však otázka, jestli jej v Nepálu příjmou. Z povolenek lézt nahoru mají obrovské peníze a těch se dobrovolně vzdávat chtít nebudou.

Horolezkyně Klára Kolouchová

Lidovky.cz: Jakou jste měla zkušenost vy, když jste v roce 2007 na Mount Everest vylezla?

Samozřejmě tam už v té době byla spousta lidí, ale nebylo to v takové míře a tak nebezpečné jako letos. Nechci nikoho soudit, je každého volba, kam se rozhodne vylézt. Ale všichni by si měli uvědomit, že lidé přicházejí o život zbytečně kvůli neustálým frontám a čekání, kterému by se dalo předejít omezením počtu lidí. Řeknu vám ale zkušenost Nirmala Purji, který vedl naší úspěšnou expedici na K2 a který vylezl letos i na Mount Everest.

Lidovky.cz: Povídejte...

Byl tam obrovský humbuk, ina nižších horách nepředstavitelný. Nirmal, který je v horách obrovsky rychlý, dříve zvládl cestu k vrcholu z posledního výškového tábora za čtyřicet minut. Teď mu trvala šest hodin, protože ji celou prostál. Kvůli tomu, že je tam jediné jistící lano pro lezce směřující nahoru i dolů, vzniká tam naprostý kolaps a neustálé kolize. Lidem dochází kyslík, jsou nervózní, vůbec bych tam teď být nechtěla. Nirmal tam proto dobrovolně hodinu a půl stál a koordinoval cestu nahoru a dolů. Pokud to nikdo nedělá, nastávají zbytečné pády.

Lidovky.cz: Vy už jste zvládla zdolat řadu vrcholů. Co je pro vás další metou teď?

V současnosti to jsou pracovní cíle a věci, kterých chci dosáhnout. Nemám to dané jako jiní lezci, že už teď vím, kam polezu příští rok. Chci si odpočinout, přijít na jiné myšlenky, nabrat síly. Ale určitě si myslím, že jsem zdoláním K2 neřekla své poslední slovo.

Lidovky.cz: Tím, že jste jako první Češka pokořila i K2, jste se ale stala veřejně známou osobou. Jak se s tím vyrovnáváte?

Je strašně hezké, že mi píšou cizí lidi, jak jsem je inspirovala tím, co jsem dokázala. Jedna paní mi psala, že díky mně si teď troufne na něco, co před tím považovala za nemožné a to mě obrovsky dojala. Je to pro mě vyznamenání a jsem obrovsky šťastná, že díky mně zkoušejí to, čeho se dosud báli. Jsem hrdou patronkou programu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu), která rozvíjí schopnosti mladých lidí ve věku od 14 do 24 let. A jsem ráda, že svými činy můžu inspirovat i někoho staršího.