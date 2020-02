Severolondýnské derby v ringu? Arsenal a Tottenham se perou o pořádání duelu Joshua – Pulev

LONDÝN Derby o vládu nad severním Londýnem mezi rivaly z Arsenalu a Tottenhamu dostalo nový náboj. Oba slavné kluby z britské metropole se totiž údajně mají prát o pořádají souboj o krále těžké váhy mezi domácí hvězdou Anthonym Joshuou a jeho bulharským vyzývatelem Kubratem Pulevem.

Dle všeho jsou karty v těžké váze rozdány jasně. Anthony Joshua měl po prosincovém triumfu nad Američanem Andym Ruizem Jr. dva povinné vyzývatele – skrze federaci WBO Ukrajince Alexandra Usyka, skrze IBF pak Bulhara Kubrata Puleva, se kterým měl domluvené dostaveníčko už v roce 2017, z něj ale sešlo.

Poslední týdny ukázaly, že se rodák z Watfordu střetne s bulharskou „Kobrou“, aby uhájil spolu s pásem federace WBA ten od federace IBF. Titul WBO tak nejspíše uvolní, ovšem jen na oko. Usyka a jeho potenciální soupeře – Brita Derecka Chisoru, nebo Novozélanďana Josepha Parkera – má totiž taktéž ve své obří stáji promotér Eddie Hearn, který stoji za kariérou Joshuy.

Je tedy více než jisté, že pokud ten porazí Puleva, dostane vzápětí opět šanci přidal do své sbírky uvolněný pás.

Rivalita mezi Arsenalem a Tottenhamem

Nyní jde jen o to, kde se s mužem, kterého dosud porazil mezi profíky pouze Ukrajinec Vladimir Kličko, utká. Chvíli se spekulovalo o Turecku, nebo arabských zemích, nakonec vše směřuje na britské ostrovy, kam se domácí hvězda vrátí po více jak roční pauze.



Dlouho to vypadalo, že zápas bude hostit na konci května, či začátku června fotbalový chrám Tottenhamu Hotspur. Kohouti hrají své zápasy od dubna loňského roku na zbrusu novém stánku za 1 miliardu liber pro zhruba 62 tisíc fanoušků.

Jenže nyní se do boje vložil jejich odvěký fotbalový rival. Ten největší – Arsenal. „Je to duel o krále severního Londýna. Tottenham je naší prioritou, ale mluvíme také s Arsenalem. Jeho zástupci za námi přišli a zeptali se nás, co mají udělat, aby mohli zápas pořádat,“ mne si ruce Hearn, který nyní může šponovat cenu na obě strany.

„Pro obě strany je to hodně lukrativní, protože získat tento boj by jim pomohlo na sportovní scéně,“ usmíval se při rozhovoru s novináři Hearn. Ví, o čem mluví, Joshua dvakrát vyprodal fotbalové Wembley i Principality Stadium v Cardiffu. Jen tyto čtyři duely shlédlo přímo z hlediště přes 310 tisíc diváků. Něčím podobným se nemůže v historii boxu nikdo jiný pochlubit.

„Emirates Stadium (chrám Arsenalu pro 61 tisíc diváků) byl ve své době úchvatným dílem, ale nyní už přece jen je trochu starý (otevřen byl v roce 2006), uvidíme, jak se nakonec rozhodneme,“ dodal šéf stáje Matchroom Boxing s tím, že stáje ještě není stoprocentně domluvený na podmínkách smlouvy ani s Pulevem, kterého momentálně zastupuje americký bard mezi promotéry, osmaosmdesátiletý Bob Arum.