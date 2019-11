Šílený Ir se vrací. McGregor se půjde v lednu zase do klece, po třech letech chce výhru

NEW YORK Na vítězství v kleci čeká MMA zápasník Conor McGregor už dlouhé tři roky. Slavný Ir za tu dobu stihl prohrát boxerskou show s Floydem Mayweatherem, titulovou výzvu v UFC s dosud neporaženým Chabibem Nurmagomedovem a ukončit kariéru. Teď ohlásil comeback. Myslí návrat do klece seriózně?

Americká televize ESPN před dvěma dny oznámila s odkazem na slova prezidenta UFC Dany Whitea, že McGregor vyzve 18. ledna v Las Vegas amerického soupeře Donalda Cerroneho.



Nadšence bojových sportů musela zpráva potěšit. Konečně by se měl McGregor soustředit na sportovní výkony.

Dlouhou dobu víc řešil propagaci své whiskey Proper 12, napadal seniory v hospodě, ničil telefony dychtivým fanouškům či se bránil nařčení ze sexuálního obtěžování.

Zůstával slavným, už ale méně populárním.

Jeho rivalové navíc začali zpochybňovat McGregorovy schopnosti, vysmívali se mu. Ptali se, proč zakrněl.

Návratem jako by chtěl opět dokázat, že se všichni pletli. „Musí to myslet vážně. Proč by do toho jinak šel, peníze má. Chybí mu show a pozornost,“ myslí si český MMA zápasník David Dvořák.

S čím McGregor přijde?

Velkou neznámou zůstává, jakého McGregora může obecenstvo čekat? Klid a pokora k němu nepatří, ale už není šampionem. Tři roky nezvítězil.

Umírní tenhle fakt jeho šílenství a výřečnost? Nebo by to naopak byla známka toho, že se starý a úspěšný McGregor opravdu vrátil?

„Spíš by mu uškodilo, kdyby dělal nesmysly. Pokud se chce opravdu vrátit, musí vyhrát. A šanci má velkou. Cerrone je přijatelný soupeř ze staré školy. Bojuje v postoji, to on má rád,“ doplňuje Dvořák.

Důležitým faktorem bude i to, jak si 31letý McGregor poradí s váhou. Šampionem se v minulosti stal v pérové (do 66 kilogramů) a lehké váze (do 70 kilogramů).

V lednu bude ale horní hranice na 77 kilogramech. A ve veltru zápasil McGregor pouze dvakrát – s Natem Diazem nejdřív prohrál, až v následné odvetě slavil.



36letý Cerrone navíc drží několik rekordů UFC: nejvíc výher (23), ukončení (16) a knokautů (20). Poslední dva zápasy však prohrál, oba v tomto roce.

Pro McGregora i Cerroneho jde o výbornou příležitost, jak se opět pozitivně zviditelnit. McGregor navíc hraje o vlastní pověst. „Toužím po vykoupení, chci získat zpět respekt,“ plánoval v létě.